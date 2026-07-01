БЕЛЬСКИЙ Фёдор Иванович

Князь, боярин .

Происходил из рода литовского князя Гедимина . В 1482 Б. «отложился» от великого князя литовского и короля польского Казимира IV и спешно «отъехал» в Россию, оставив в Литве жену. Иван III принял Б. и дал ему удел в западных районах.

В 1493 Б. был сослан в Галич из-за ложного обвинения в заговоре против Ивана III. Через несколько лет вновь оказался в милости у великого московского князя. После прощения получил земли в Поволжье. В 1495 Иван III потребовал у Александра Казимировича, преемника Казимира IV, возвращения жены Б. Однако Александр отказал московскому князю, заявив, что жена сама не хочет ехать к мужу.

В 1498 с разрешения московского митрополита Иван III выдал за Б. свою племянницу, рязанскую княжну Анну Васильевну. Сыновья от этого брака играли значительную роль в государственной и политической жизни России XVI в.

В 1499 Б. был послан с войском в Казань на помощь Абдул-Латифу, пасынку крымского хана Менгли-Гирея , которому угрожал шибанский царевич Агалак. Через три года Б. участвовал в походе Дмитрия Ивановича Жилки в Литву и в безуспешной осаде Смоленска. В 1506 принял участие в походе русских войск на Казань, закончившемся неудачей.

Автор статьи: В. Н. Никулин.

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