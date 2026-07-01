БЕЛЬСКИЙ Богдан Яковлевич

Русский государственный деятель.

Из дворян . Племянник Г. Л. Скуратова-Бельского (Малюты) . Выдвинулся в период опричнины.

Видный воевода в Ливонской войне 1558—1583 , участвовал в ряде походов и сражений. В 1573 в чине стольника, получал 250 руб. в год. В 1577 — думный дворянин, с 1578 — оружничий. Постоянный участник дипломатических переговоров. В последние годы жизни Ивана IV Васильевича Грозного — его фаворит. В 1580 — «дружка» на свадьбе царя Ивана Грозного с Марией Нагой.

В конце 1583 — начале 1584 вел переговоры с английским послом о женитьбе Ивана IV на королеве Елизавете I . Имел обширные вотчины и поместья в Московском, Ярославском, Переяславском и других уездах. Хранил свою казну в Иоси­фо-Волоколамском монастыре.

После смерти Ивана IV пытался возвести на престол царевича Дмитрия Ивановича и восстановить опричные порядки, однако потерпел неудачу. Был отправлен воеводой в Нижний Новгород. Часть земельных владений у Бельского конфисковали. Участвовал в военных действиях против крымских татар (1591).

Во время Русско-шведской войны (1590—1593) в походе на Выборг командовал артиллерией.

После смерти царя Федора Ивановича (1598) Б. — один из претендентов на русский престол.

В 1599 поставил недалеко от Азова крепость Царев-Борисов. На пиру произнес неосторожные слова: «Царь Борис в Москве царь, а я царь в Цареве-Борисове».

В 1602 Б. был обвинен в заговоре против Бориса Годунова , подвергся опале с конфискацией имущества. Б. держали в тюрьме, а затем сослали. Возвратился из ссылки после смерти Годунова. Активно поддерживал Лжедмитрия I , за что был пожалован в 1605 чином боярина . С 1606 воевода в Казани, убит жителями города.

Автор статьи: В. Н. Никулин.

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