БЕЛОЗОР ЮЛИАН ЮЛИАНОВИЧ

Биография и военная карьера

Происходил из старинного поместного дворянского рода, православного вероисповедания. После окончания Виленского реального училища служил в армии. В 1882 г. закончил Виленское пехотное юнкерское училище в звании прапорщика. Проходил курс в офицерской стрелковой школе. Участвовал в походе в Китай 1900-01 гг., во время русско-японской войны 1904-05 гг. служил в 5-ом Восточно-Сибирском стрелковом полку, отличился в бою на Цзинджоу, когда он собрал силы 4-ой роты и прикрывал отступление основных сил русских, получил тяжелое ранение и попал в японский плен, чудом избежав смерти, как остальные раненые солдаты. После освобождения в декабре 1905 г. был удостоен награды. После войны командовал 207-м пехотным Новобаязетским и 10-м Сибирским стрелковым полками. В 1913 г. произведен в генерал-майоры, после этого получил должность генерала для поручений при командующем войсками Приамурского военного округа. После начала Первой мировой войны , служил в 9-й армии комбригом 3-й гренадерской дивизии, сражавшейся на Юго-Западном фронте. В 1915 г. возглавил 2-ю стрелковую бригаду в составе 14 корпуса и за отличия в боях получил чин генерал-лейтенанта. Участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве . После Февральской революции, командовал 40-м армейским корпусом, а после устранения от должности командующего 9-ой армией В.А. Черемиосва, некоторое время занимал его пост. После Октябрьской революции возглавил 2-ю бригаду Русских добровольцев, сформированную в Кишиневе. После приказа А.К. Кельчевского о роспуске добровольцев, распустил бригаду. В ней находился полковник М.Г. Дроздовский с немногими добровольцами, не подчинившийся решению командования. Однако в сентябре 1918 г. вместе с сыновьями присоединился к белому движению. В ноябре командовал 2-й пехотной дивизии, после этого состоял в резерве. 18 августа 1920 г. его эвакуировали в Стамбул, но уже 28 августа он вернулся в Севастополь. После окончательного поражения белых, перебрался в Польшу, где жил в собственном доме в Зверинце (Вильнюс). Возглавлял секцию русских эмигрантов военных-инвалидов при русском обществе. Похоронен на Анткольском кладбище.