БЕЛОЗЕРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

БЕЛОЗЕРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. Белозерский областной краеведческий музей создан в 1976 году на базе народного музея, организованного учителем-краеведом Р.А. Новиковой. Сейчас фонды музея насчитывают 21,5 тыс. предметов.

Среди них большой фонд документальных источников, предметы археологии , керамика, ткани, изделия из металлов, древнерусская и современная живопись , графика, естественно-научные материалы. Экспозиции и выставки музея расположены в пяти зданиях:

• музей «Белозерск исторический» (улица Фрунзе, 28) • Музей Белого озера (улица Викулова, 5) • Музей «Русская изба» (Вал,1) • Дом-музей поэта Сергея Орлова (улица Дзержинского, 12) • Спасо-Преображенский собор XVII века с уникальным резным иконостасом.

Иллюстрации:

Белозерский областной краеведческий музей