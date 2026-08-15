БЕЛОВСКИЙ МУЗЕЙ

Беловский историко-краеведческий музей.

Белово - шахтёрский край. Именно поэтому, каждый год, начиная с июня в музее и в его структурном подразделении - музее «Шахтёрская Слава», для детей и подростков проводятся мероприятия из цикла «Кузбасс - шахтёрский край»: лекции, викторины, фотовыставки, тематические экскурсии.

В этом году была обновлена экспозиция «Гордое имя - Шахтёр». Собранный материал рассказывает об истории старейших шахт: «Пионерка», «Сигнал», «Западная», «Колмогоровская», ныне ликвидированных. На баннерах и в витринах были размещены грамоты, фотографии, личные документы ветеранов. Представленные дары природы и вещи декоративно-прикладного искусства , созданные руками самих ветеранов, стали изюминкой выставки.

Подарком горожанам стали сменные выставки в окнах: « Кузбасс- край высокой культуры», «Люди пожилые - сердцем молодые», «ММК-Белон», «Простой горняк с великою судьбой», «Памятники города Белово», «Слава и гордость нашего города», выставки детских рисунков и выставки вне музея ( с общим охватом более 6 тысяч человек) стали эффективной формой работы по привлечению посетителей в музей. В декабре состоялось первое заседание нового клуба - «Пчёлка-горнячка». Его членами стали ветераны ликвидированных угледобывающих предприятий. Члены клубов устанавливают контакты с интересными людьми, ведут поисковую работу, организуют доклады, проводят лекции. Музей в тесном контакте сотрудничает с учреждениями дополнительного образования, художественными и музыкальными школами, Станцией юных натуралистов, Центральным Дворцом культуры, что позволяет сделать проводимые мероприятия более насыщенными, интересными, зрелищными.

Иллюстрации :

Беловский историко-краеведческий музей.