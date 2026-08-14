БЕЛОВСКИЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

БЕЛОВСКИЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ - открыт 12 марта 1976 года В 1990 году музею было присвоено звание «Народный», в 2001 году он стал филиалом Курского областного краеведческого музея.

Фонды музея насчитывают около 14 000 единиц хранения; его экспозиционная площадь составляет 129 кв. м. В 2012 году создана новая экспозиция музея, основным содержанием которой является представление бытового, хозяйственного, общественного уклада жизни южнорусского крестьянства .

Вниманию посетителей представлена реконструкция русской крестьянской избы. Из подлинных предметов крестьянского быта составлен интерьер комнаты с печью, воссоздан уют крестьянского дома. Рядом с избой воссозданы элементы крестьянского двора - телега, готовая к выезду на ярмарку, подлинная мельничка, плуг, соха, борона. В витринах представлено несколько комплексов крестьянской домопряденой, домотканой одежды.

Музей располагает небольшой коллекцией артефактов Гочевского археологического комплекса, состоящего из двух городищ, курганного и безкурганного могильников , а также обширного посада. В целом комплекс датируется концом Х - рубежом ХIV-ХV веков.

Ежегодно музей посещает более 3 000 посетителей.

Иллюстрации:

Беловский историко-этнографический музей