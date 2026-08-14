БЕЛОВСКИЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
БЕЛОВСКИЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ - открыт 12 марта 1976 года В 1990 году музею было присвоено звание «Народный», в 2001 году он стал филиалом Курского областного краеведческого музея.
Фонды музея насчитывают около 14 000 единиц хранения; его экспозиционная площадь составляет 129 кв. м. В 2012 году создана новая экспозиция музея, основным содержанием которой является представление бытового, хозяйственного, общественного уклада жизни южнорусского крестьянства.
Вниманию посетителей представлена реконструкция русской крестьянской избы. Из подлинных предметов крестьянского быта составлен интерьер комнаты с печью, воссоздан уют крестьянского дома. Рядом с избой воссозданы элементы крестьянского двора - телега, готовая к выезду на ярмарку, подлинная мельничка, плуг, соха, борона. В витринах представлено несколько комплексов крестьянской домопряденой, домотканой одежды.
Музей располагает небольшой коллекцией артефактов Гочевского археологического комплекса, состоящего из двух городищ, курганного и безкурганного могильников, а также обширного посада. В целом комплекс датируется концом Х - рубежом ХIV-ХV веков.
Ежегодно музей посещает более 3 000 посетителей.
Иллюстрации:
Беловский историко-этнографический музей