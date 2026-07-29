БЕЛОВ Михаил Валерьевич

Родился 05.09.1970, г. Горький. Окончил Горьковский государственный университет в 1992 г.

Кандидатская диссертация : Первое сербское восстание 1804-1813 гг. и Россия: историография проблемы (Нижний Новгород, 1997). Докторская диссертация : "Формирование и развитие сербской национальной идеологии в конце XVIII - середине 30-х гг. XIX века" (МГИМО (у) МИД РФ, 2007)

Работает в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), заведующий кафедрой новой и новейшей истории Института международных отношений и мировой истории ННГУ.

Учитель : проф. Павлов Виктор Сергеевич

Область интересов : Историография, история славян (Сербия).

Сочинения: Первое сербское восстание 1804-1813 гг. и Россия: события, документы, историография. Н. Новгород, 1999.