БЕЛОВ 1-Й ИВАН ИВАНОВИЧ

Бел о в 1-й Ив а н Ив а нович (17.08.1864–?) – из казаков ст. Бердской 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Окончил Оренб. гражд. гимназию, Оренбургское казачье юнкерское училище по 2 р. и Оф. стрелк. и кав. школы. На службе с 01.01.1883. Хор. (с 15.03.1888). Сотн. (с 23.11.1892 со ст. с 15.03.1892). Подъес. (с 01.07.1903 со ст. с 06.05.1900). Ес. (за БО, с 27.03.1906 со ст. с 06.05.1901). Войск. старшина (с 1916 со ст. с 19.11.1915). Полк. (Приказ о чинах военных 22.09.1917 со ст. с 19.03.1917). Ген.-майор. Служба: в 6 Оренбургском казачьем полку (1891–1894). На льготе без должн. (с 1901–1904). Со льготы назн. в состав дивизионного обоза льготной Оренбургской казачьей дивизии (1904). В 12 Оренбургском казачьем полку, в 1 Оренбургском казачьем полку, уч. русско-японской войны. В 1 Оренбургском казачьем полку (на 1908–1910). Во 2 Оренбургском казачьем полку воеводы Нагого (с 10.01.1914) – командовал 2 сотней (с 29.01.1914, на 1915), зав. хоз. полка (с 22.02.1916), пом. командира полка (с 01.07.1916). Врем. командующий 2 Оренбургского казачьего полка (1917). Награды: Св. Анны 4-й ст. с надп. «За храбрость», Св. Стан. 3-й ст. м. и б., Св. Вл. 4-й ст. м. и б. (1904, утв. 1905), Св. Стан. 2-й ст. м. (1906), чин есаула (1906), Св. Анны 3-й ст. м. и б. (1907), Св. Анны 2-й ст. м., в 1МВ отмечен тремя орденами, чинами войскового старшины и полковника, ГО за храбрость в бою 06.09.1915 у д. Коновичи «За то, что 6 сентября 1915 г. получил приказ началь­ника 13 кав. дивизии захватить переправу через Вислу у Мариамполя в районе местечка Сморгонь, на 2-й полк возложена задача охранять правый фланг дивизии и овладеть переправой у д. Шведы. При следовании к этой переправе была 2-я сотня есаула Белова. Разведкой было обнаружено, что в 3 часа 30 мин. дня эскадрон, противника окопавшись с 2 пулеметами, занял полотно железной дороги у д. Коновичи. Авангард сотни был спешен и завязал перестрелку. На усиление 2-й сотни была выслана 1-я сотня. После часовой перестрелки немцы были выбиты с полотна желез­ной дороги и стали беспорядочно отходить. Есаул Белов оставил по полусотне для преследования огнем, другие полусотни посадил на коней, перескочив через полотно железной дороги, атаковал спешившегося противника, изрубил 13 и двух человек взял в плен. Бросившись преследовать около д. Ряжичи, захватил пулемет и несколько велосипедов, который был испорчен под сильным огнем противника со стороны Ряжичи. В это время показалось несколько эскадронов противника, несущихся во фланг сотне, и поврежденный пулемет был брошен, вынувши затвор, который, был представлен в штаб 13 кав. дивизии» (Высочайший приказ 18.09.1916). Супруга Елизавета Михайловна, уроженка Оренб. губ. 1 сын и 1 дочь (на 1894). Дети: Всеволод, Михаил, Нина, Евгения.