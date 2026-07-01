БЕЛОУСОВА Зинаида Сергеевна

Родилась в 1926 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1950 г.

Кандидатская диссертация .: Франко-советские отношения и проблема безопасности Франции (от советско-французского договора 1935 г. до Мюнхена) (Институт истории АН СССР, 1962). Докторская диссертация : Франция и европейская безопасность (1929-1939 гг.) (ИВИ АН СССР, 1977).

С 1950 года работала в Институте истории АН СССР (в настоящее время ИВИ РАН) научным, старшим, ведущим научным сотрудником, учёным секретарем Института, ведущим научным сотрудником-консультантом

Область интересов : История Франции, история межд. отношений и внешней политики СССР.

Сочинения: Французская дипломатия накануне Мюнхена. М., 1964;

Франция и европейская безопасность (1929-1939 гг.). М., 1976;

Сталин и космополитизм. 1945-1953. Документы Агитпропа ЦК. М., 2005 (в соавт.);

«История Франции», т. 3. М., 1973 (в соавт.);

Вопросы внешней политики СССР и межд. отношений: Сб.ст. памяти акад. В.М. Хвостова. М., 1976 (в соавт.);

Европа в межд. отношениях, 1918-1939. М., 1979 (в соавт. и ред.).;

Из истории Европы в новое и новейшее время. М., 1984 ( в соавт.);

Европа ХХ века: проблемы мира и безопасности». М., 1985 (в соавт.);

ХХ век: Основные проблемы и тенденции межд. отношений. М., 1992 (в соавт.);

Предвоенный кризис 1939 года в документах. М., 1992 (в соавт., отв. ред.);

Европа между миром и войной, 1918-1939. М., 1992 (в соавт., ред.);

Кампания против космополитизма в СССР. 1945-1953. Документы. М., 2004 (сост.) и др.