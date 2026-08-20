БЕЛОУСОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Русский врач, создатель парка культуры и отдыха в Туле.

Становление

Родился в январе 1856 года в Одоевском уезде Тульской губернии. Его отец - Петр Александрович - был священником. До рождения Петра его родители переехали в село Скоморошки из села Мантырьево. Произошло это после пожара. Семья Петра Александровича и Александры Григорьевны была многодетной - Петр, Александр, Дмитрий, Мария, Александра, Анна. У самого Петра Петровича впоследствии в браке с Евгенией Никаноровной Лясковской родился сын Владимир.

Его начальное образование было духовным. Он посещал Тульское и Белевское духовные училища, затем окончил четыре класса Тульской духовной семинарии. В 1876 году Петр прибыл в первопрестольную и поступил на медицинский факультет Московского университета. По окончании его в 1880 году получил звание уездного врача. Затем работал то в Тульской, то в Подольской губернии - земским врачом, сельским лекарем, городским врачом. Когда жил в городе Одоеве Тульской губернии, активно писал научные статьи, выступал на научных собраниях и конференциях.

В Туле

В 1888 году после успешной сдачи соответствующего экзамена в Петербургской Военно-медицинской академии Петр Петрович получил степень доктора. Спустя год его пригласили в Тулу на должность санитарного врача. Необходимо было улучшить ситуацию в системе здравоохранения в городе в целом, а для этого привести в порядок санитарную обстановку, в частности, построить водопровод и канализацию.

В то время Белоусов подошел к проблеме не только с практической, но и научной точки зрения. Под руководством профессора Эрисмана он защитил диссертацию на тему “К вопросу о современном положении и ближайших задачах ассенизации русских городов”.

Доктор внес огромный практический вклад в санитарное и общее благоустройство Тулы. Благодаря его стараниям, появился водопровод, поля ассенизации, химическая лаборатория по контролю качества продуктов питания, парк и т.д. Параллельно с этим, Белоусов входил в Тульское отделение “Русского общества охранения народного здравия”.

Городская дума долго не выделяла средства на строительство водопровода, но Белоусов был настойчив. Он снова и снова обращался с соответствующими запросами, издавал на собственные средства информационные брошюры, выступал с докладами, доказывая необходимость осуществления данного проекта.

Возникли трудности и с организацией парка. На южной окраине города тогда была свалка и выгон для скота. Петр Петрович решил на их месте устроить зеленую зону для отдыха. Дума далеко не сразу согласилась поддержать эту идею, но врач и здесь проявил настойчивость. Территорию выделили под парк. Однако дальнейшее ее благоустройство легло на плечи инициатора. Петр Петрович на свои средства занялся этой работой. Через некоторое время в общее дело втянулись и горожане - интеллигенция, рабочие, гимназисты с учителями, а также друзья и коллеги Белоусова - Смидович, Архангельский. В 1893 году парк был открыт. После смерти Белоусова он был назван его именем. В настоящее время тульский Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова - один из лучших в стране.

Усердный труженик скончался в 1896 году от пневмонии и скоротечной чахотки. Похоронен в Туле на Всехсвятском кладбище.