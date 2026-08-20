БЕЛОСТОКСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

«Белостокский выступ» образовался в результате установления правительствами СССР и Германии новой границы на территории бывшего Польского государства.

Советские воинские части, расположившиеся на территории выступа, организационно вошли в Западный Особый военный округ. Здесь дислоцировались 3-я и 10-я армии, в составе трех стрелковых и трех механизированных корпусов, одного кавалерийского корпуса , двух авиационных дивизий, двух укрепленных районов, а также нескольких артиллерийских полков, противотанковых артиллерийских бригад и других частей усиления. Помимо этого, границу на этом участке охраняли Августовский, Ломжинский и Чижевский погранотряды. Южнее, в районе Бреста, располагалась 4-я армия (один стрелковый и один механизированный корпус, одна авиационная дивизия, один укрепрайон, ряд артиллерийских и других частей). В тылу округа проходило формирование 13-й армии. При общей численности войск ЗапОВО ок. 700 тыс. человек, непосредственно на «белостокском выступе» находилось более 300 тыс. человек. Против войск ЗапОВО немецкое командование развернуло самую мощную ударную группу армий «Центр» (4-я и 9-я армии, 2-я и 3-я танковые группы, насчитывавшие 34 пехотные, 1 кавалерийскую, 9 танковых, 6 моторизованных дивизий и 2 моторизованные бригады). Их поддерживал с воздуха 2-й воздушный флот (ок. 1600 самолетов). Ранним утром 22 июня немецкая артиллерия и авиация нанесли внезапный массированный удар по войскам округа, пограничным заставам, долговременным укреплениям, штабам, узлам связи, аэродромам. В результате было нарушено управление войсками, прекратилось поступление в штабы информации о противнике, наземные части лишились воздушного прикрытия. Первыми в бой с врагом вступили пограничные заставы. Вооруженные только стрелковым оружием, они несколько часов сдерживали атаки превосходящих сил противника и, даже будучи окруженными, продолжали сражаться до последнего. Ни одна из погранзастав не отошла без приказа, выполнив свой воинский долг до конца. Гарнизоны укрепрайонов, обойденные с флангов, оказывали героическое сопротивление, сковывая значительные силы немцев. Так, гарнизон Осовецкого укрепрайона (входивший в подчинение 10-й армии) вместе с частями 1-го стрелкового корпуса стойко отражал атаки превосходящих сил противника, нанося ему большие потери. Только 28 июня, по приказу, обороняющиеся войска начали отход на восток. Основной удар всех танковых и моторизованных дивизий группы армий «Центр» был нанесен из района Сувалок и Бреста под основание «белостокского выступа». В дальнейшем немецкое наступление разворачивалось левым флангом на Вильнюс и Гродно, а правым — на Барановичи и Волковыск. Германское командование ставило перед собой цель: окружив белостокскую группировку советских войск, рассечь войска Западного фронта на части. Восточнее Белостока были выброшены воздушные десанты и диверсионные группы противника. Наиболее мощные вражеские удары пришлись по войскам 3-й и 4-й армий, находившимся на флангах «белостокского выступа». В течение дня 22 июня в полосе 3-й армии Западного фронта противник, несмотря на сопротивление, прорвал оборону 27-й и 56-й стрелковых дивизий. Эти части понесли огромные потери в личном составе и боевой технике. Попытки 11-го механизированного корпуса восстановить положение не увенчались успехом. Противник, форсировав реку Неман севернее Гродно, рассек 56-ю стрелковую дивизию, многие подразделения которой погибли, но не отступили ни на шаг (смотрите Великая Отечественная война ). В этих боях дивизия потеряла более 25% личного состава. Тяжелое положение создалось и в полосе 4-й армии. Застигнутые врасплох войска не успели занять подготовленные рубежи обороны и, вступая в бой не организованно, несли большие потери от атак превосходящих сил противника. В результате 42-я и 6-я стрелковые дивизии были вынуждены отступить в район Брестского укрепленного района, открыв тем самым немецким войскам возможность охвата и окружения войск Западного фронта, находящихся под Белостоком. Трагизм ситуации для советских войск усугублялся тем, что из-за отсутствия четкого управления, недостатка сведений о расположении войск и ограниченности времени на подготовку контрудары готовились наспех и были недостаточно обеспечены. Так, 23-25 июня попытки контрударов 6-го и 11-го механизированных корпусов в направлении Гродно — Сувалки и 14-го механизированного корпуса на брестском направлении против немецких танковых клиньев, окружавших войска Западного фронта, в конечном итоге не увенчались успехом. Противник, обладая подавляющим преимуществом в воздухе, активно бомбил выдвигающиеся советские части и наносил им большие потери. Одна только 7-я танковая дивизия 6-го механизированного корпуса потеряла на марше 63 танка, были разбиты и все тылы полков. После боев на гродненском направлении в 29-й и 33-й танковых дивизиях 11-го механизированного корпуса осталось всего по 300-400 человек и до 30 танков. Части 6-го кавалерийского корпуса, колоннами выдвигаясь в район сосредоточения, в течение нескольких часов расстреливались с воздуха и, понеся огромные потери, были рассеяны по окрестным лесам. По докладу командира корпуса в штаб Западного фронта, потери достигали 50%. Штаб 9-й немецкой армии в вечернем донесении 23 июня 1941 г. в частности отмечал: «Русские сражаются до последнего, предпочитают плену смерть. Большие потери личного состава, мало пленных...». 24 июня немецкие войска, глубоко охватив белостокскую группировку Западного фронта с севера и юга, оттеснили часть войск 3-й и 4-й армий к рекам Котра и Щара (100-150 км восточнее Белостока). В это же время 10-я армия продолжала вести ожесточенные бои на реках Бебжа и Нарев, прикрывая подступы к Белостоку со стороны границы. 25 июня Ставка Главного Командования приказала войскам 3-й и 10-й армий, понесших за первые 3 дня войны наиболее крупные потери и частично лишившихся управления, отойти на линию Лида — Слоним — Пинск. Однако из-за отсутствия связи некоторые соединения не смогли вовремя получить приказ на отход и продолжали сражаться на прежних рубежах. Вместе с тем попытки прорыва советских войск из «белостокского котла» серьезно озаботили германское командование. Немецким пехотным частям был дан приказ окончательно замкнуть внутреннее кольцо окружения в районе реки Щара, а танковым группам, продолжая наступление по сходящимся направлениям,— образовать внешнее кольцо окружения в районе Минска. Таким образом, группировка советских войск была бы окончательно изолирована и уничтожена. Ведя непрерывные сдерживающие бои, без единого управления, при нехватке боеприпасов и горючего, под непрерывной бомбежкой, разрозненные части армий начали отход. Наиболее сильные удары противника в это время пришлись по арьергардным дивизиям. Так, из личного состава 27-й стрелковой дивизии, прикрывавшей отход войск 3-й армии, из окружения вышло немногим более 500 человек. Контратака подразделений 351-го стрелкового полка 100-й ордена Ленина стрелковой дивизии 3-й армии в районе Острошицкого городка севернее Минска. Западный фронт. 27 июня 1941 г. 28 июня немецкие войска сомкнули внутреннее кольцо окружения восточнее Белостока. Однако окруженная группировка сил 3-й и 10-й армий продолжала героическое сопротивление, приковывая к себе значительные силы немецких войск. Но возможности противодействовать огню противника и держать плотную оборону не давала острая нехватка боеприпасов. В результате оборона распалась на отдельные очаги сопротивления. Фронт окружения протянулся вплоть до Минска (город был занят противником 28 июня). Поэтому, вырываясь из одного окружения, отходящие части тут же попадали в другое. И все начиналось сначала. Обескровленные подразделения и отдельные группы упорно, несмотря на огромные потери, продолжали прорываться на восток. Дальнейшая судьба их часто была трагичной. 8 июля 1941 г. командующий войсками группы армий «Центр», генерал-фельдмаршал фон Бок в приказе по войскам отметил: «Сражение в районе Белосток — Минск завершено. Войска группы армий сражались с четырьмя русскими армиями, в состав которых входили 32 стрелковые дивизии, 8 танковых дивизий, 6 мотомеханизированных бригад, 3 кавалерийские дивизии. Из них разгромлено: 22 стрелковые, 7 танковых дивизий, 6 мотомеханизированных бригад, 3 кавалерийские дивизии... Потери противника в живой силе очень велики. Подсчет пленных и трофеев к сегодняшнему дню выявил: — 87 704 пленных, в т. ч. несколько командиров корпусов и дивизий; — 585 захваченных или уничтоженных танков; — 449 орудий; — 46 самолетов». Но даже в такой ситуации сопротивление советских войск не прекращалось. Для контроля над тыловыми районами немецкое командование вынуждено было снять с фронта несколько дивизий, тем самым ослабляя свои ударные группировки и предоставляя Красной Армии время для развертывания новой полосы обороны. Отдельные отряды, группы бойцов и командиров еще долгое время продолжали пробиваться из окружения, вынося с собой знамена своих воинских частей. Большинство знамен уцелело, и вновь сформированные части продолжили борьбу с врагом под теми же номерами, под какими встретили свой первый бой на западной границе.

Исторические источники:

Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. т.16(5-1). М., 1996

Автор статьи: Соколов Д. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015