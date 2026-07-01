ОКРУЖЕНИЕ
Изоляция группировки противника от остальных его войск в целях уничтожения или пленения.
Осуществлялось в войнах разл. эпох. Классич. примером окружения противника является сражение при Каннах в 216 до н. э., осуществлённое Ганнибалом. В средние века тактика О. также широко использовалась в войнах и походах (см. Ледовое побоище 1242). Большое развитие иск-во О. получило и широко применялось во 2-ю мировую войну. В 1939–42 герм. войска, используя танковые и моторизов. соединения, успешно проводили операции на О., в 1943–45 сов. войска провели св. 30 крупных операций, в ходе которых было окружено и разгромлено св. 200 соединений противника.
Способами О. являются: нанесение двух ударов по сходящимся направлениям; нанесение 1-го охватывающего удара с оттеснением противника к естеств. преграде (море, непроходимая местность); обход и последующая блокада населённых пунктов, занятых противником. Войска, осуществляющие О., создают сплошной внутренний и активно действующий внешний фронты О. при одновременном блокировании окружённого противника с воздуха, а на приморских направлениях и с моря.
Попадание в О. крайне опасно для окружённых войск, которые вынуждены либо сражаться насмерть, либо капитулировать (см. Капитуляция). Труднодостижимой альтернативой может служить прорыв из О. либо снятие его извне др. силами. В сражениях в древности и Средневековье предполагалось, что окружённому противнику следует оставлять небольшой путь для отступления, поощряя желание к бегству, вопреки стоянию насмерть.
Боевые действия на О. не утратили своего значения в совр. воен. иск-ве. В зависимости от состава окружаемых войск и привлекаемых для достижения этой цели сил и средств О. может осуществляться как в оперативном, так и в тактич. масштабе. В операциях О. и уничтожение крупной группировки противника может потребовать усилий нескольких фронтов, а на приморских направлениях, кроме того, и сил флота.
Автор статьи: В. В. Верховод.