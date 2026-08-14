БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ

«Багратион» — одна из крупнейших стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны , проведенная советскими войсками с целью разгрома немецкой группы армий «Центр» и освобождения Белоруссии.

Летом 1944 г. советские войска осуществили целый каскад мощнейших наступательных операций на всем протяжении от Белого до Черного морей. Однако первое место среди них по праву занимает Белорусская стратегическая наступательная операция, получившая кодовое название в честь легендарного русского полководца, героя Отечественной войны 1812 г. генерала П. Багратиона . Спустя 3 года после начала войны советские войска были полны решимости взять реванш за тяжелые поражения в Белоруссии 1941 г. Дискуссии о наступательных операциях в летней кампании начались в Ставке ВГК еще в марте 1944 г. Советским Генштабом рассматривались несколько вариантов удара. Считалось возможным: во-первых, продолжить наступление на южном крыле фронта — в направлении Балкан — и тем самым отрезать Германию от нефтеносных районов; во-вторых, ударить из северных районов Украины по правому флангу группы началась армий «Центр» и выйти к прибалтийским республикам. Наиболее операция эффективным оказался третий сценарий: начать наступление против главных сил группы армий «Центр» из восточных районов Белоруссии. 22 апреля 1944 г. идея наступательной операции в Белоруссии, за которую выступал и маршал Г. К. Жуков , была одобрена Ставкой ВГК. Прочие варианты И. В. Сталин и представители Генштаба отклонили, поскольку они таили в себе опасность чрезмерного перенапряжения сил. Кроме того, в Белоруссии советские войска получали возможность наступать по прямому пути, ведущему к Берлину. На белорусском направлении советским фронтам противостояли 42 немецкие дивизии 3-й танковой, 4-й и 9-й полевых немецких армий, всего ок. 850 тыс. человек. С советской стороны первоначально имелось не более 1 млн человек. Однако к середине июня 1944 г. численность соединений РККА , предназначенных для удара, была доведена до 1,2 млн человек. Войска располагали 4 тыс. танков, 24 тыс. орудий, 5,4 тыс. самолетов. Основная ударная сила была представлена одной танковой армией (5-я гвардейская генерала П. А. Ротмистрова), восемью механизированными и танковыми корпусами, двумя кавалерийскими корпусами. Наступление должно было начаться в 20-х числах июня. Замыслом операции «Багратион» предусматривалось нанесение главных ударов по флангам немецкой группировки: на севере, под Витебском, силами 3-го Белорусского фронта генерала И. Д. Черняховского и на юге, в районе Бобруйска, силами 1-го Белорусского фронта генерала (с конца июня маршала) К. К. Рокоссовского. 2-й Белорусский фронт генерала Г. Ф. Захарова имел задачу сковать немецкие части 4-й армии в центре. После окружения и уничтожения противника под Витебском и Бобруйском намечалось развивать наступление в глубину — в сторону Минска. Первоначально операции советских фронтов планировались на глубину всего 70-160 км, т. к. сказывался синдром безуспешных наступательных операций Западного фронта в Восточной Белорус-сии в осенне-зимней кампании 1943/1944 гг. Неудачи этих операций тяжело сказывались на моральном состоянии советских бойцов и командиров. Во многих соединениях распространились апатия и неверие, что немцев можно выбить с занимаемых позиций. Такие настроения нужно было в корне менять. Первым шагом в этом направлении стала замена на своих постах многих высших офицеров и назначение на должности командующих 1-м Прибалтийским, 1-м, 2-м, 3-м Белорусскими, и 1-м Украинским фронтами военачальников, имеющих опыт крупных (и самое главное успешных) наступательных операций. Ими стали соответственно генералы И. Х. Баграмян, К. К. Рокоссовский , Г. Ф. Захаров, И. Д. Черняховский, И. С. Конев. Координацию действий 1-го и 2-го Белорусских фронтов осуществлял маршал Г. К. Жуков, 1-го Прибалтийского и 1-го Белорусского фронтов маршал А. М. Василевский. Части обучались наступательному бою, организации взаимодействия и координации усилий всех родов войск. Поистине драконовские меры предпринимались для обеспечения скрытности перегруппировки соединений и занятия ими исходных позиций. Штабам было приказано соблюдать радиомолчание и передвигаться только по ночам. Генштаб сухопутных войск вермахта, со своей стороны, полагал, что советские войска больше не решатся наносить удары на этом направлении и поэтому ждал их наступления на юге — восточнее Львова. Более 2/3 своих танковых и моторизованных дивизий на Восточном фронте немцы держали южнее Полесья. Важно отметить, что мощные операции Красной Армии летом 1944 г., и прежде всего наступление в Белоруссии, приурочивались к началу десантной операции западных союзников в Нормандии . Удары Красной Армии должны были оттянуть на себя германские силы, не дать возможности командованию вермахта перебросить сколько-нибудь значительные воинские формирования с востока на запад. За день до начала операции была произведена разведка боем, которая помогла выявить многие огневые точки противника и нанести по ним уничтожающий удар артиллерией и авиацией. Основные силы Красной Армии перешли в наступление 23 июня 1944 г. После прорыва первой оборонительной полосы в бой были введены оперативные резервы. Уже к 25 июня войсками 1-го и 3-го Белорусских фронтов были перерезаны пути снабжения немецких группировок, находившихся в районе Бобруйска и Витебска. Значительные силы 3-й танковой и 9-й полевой германских армий попали в окружение. Их попытки вырваться из кольца, как правило, оканчивались неудачей и вели к большим потерям. Но и те подразделения вермахта, которым все же удавалось пробиться на запад, вскоре обнаруживали, что оказались в новом котле — теперь уже восточнее Минска. В это время ударные соединения фронтов Рокоссовского и Черняховского устремились далее — по сходящимся направлениям к белорусской столице. В немецкой обороне образовалась огромная брешь. 3 июля ударные соединения 5-й гвардейской танковой армии с севера и 1-го гвардейского танкового корпуса с юга, обходя опорные узлы противника, подошли к Минску. Теперь в полном окружении оказались соединения 4-й немецкой армии. Ее части быстро теряли боеспособность; их личный состав, как правило, разбредался по лесам, а затем начал в массовом порядке сдаваться в плен. Тем временем передовые советские соединения уже достигли городов Барановичи и Молодечно и устремились к Вильнюсу — столице Литовской ССР. К 8 июля они окружили засевший там немецкий гарнизон и вышли к Неману. Полностью уничтожить находившегося в городе противника не удалось. Подвижная группа вермахта, осуществив 30-километровый марш-бросок по советским тылам, достигла Вильнюса и вывела оттуда часть немецких сил. Однако это не повлияло на общую ситуацию на этом участке фронта. Войска 3-го Белорусского, 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов развернули мощное наступление в направлении Каунаса, Даугавпилса и Риги — к побережью Балтийского моря. В тяжелейшее положение теперь попала немецкая группа армий «Север», пути отхода которой оказались под угрозой. Южнее войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов успешно продвигались к Лиде, Гродно и Бресту. Наконец, 13 июля началось наступление 1-го Украинского фронта маршала Конева. Для немцев оно стало полной неожиданностью. Часть дивизий вермахта, которые находились уже на пути из Северной Украины в Белоруссию, вынуждены были развернуться обратно. Им предстояло отражать советские атаки в направлении Львова. Советские части неудержимо приближались к границам Польши и Восточной Пруссии. Только за первые 12 дней боев, с 22 июня по 4 июля 1944 г., группа армий «Центр» потеряла 25 дивизий и лишилась 300 тыс. человек. В последующие несколько недель к ним добавилось еще 100 тыс. военнослужащих. Однако и советский натиск стал постепенно ослабевать. Советским танкистам пришлось временно отойти от побережья Балтийского моря. Отрезать силы группы армий «Север» от основного немецкого фронта и зажать их в Курляндии (Латвия) Красной Армии удалось несколько позже. К началу августа, к моменту выхода советских сил на границу с Польшей, германское командование предприняло срочные меры по укреплению фронта группы армий «Центр». Со своего поста был снят командующий группой фельдмаршал фон Клюге , а на его место назначен фельдмаршал Модель, считавшийся мастером оборонительного боя. В условиях подавляющего превосходства Красной Армии он избрал, пожалуй, единственно верную тактику: он не стал латать то и дело возникающие дыры в немецких позициях, а приказал провести ряд мощных контрударов на угрожаемых направлениях. В результате передовые советские соединения были вынуждены приостанавливать свое продвижение вперед. С выходом советских частей на подступы к Варшаве наступательные возможности советских фронтов уже практически полностью исчерпались. Требовалась срочная передышка для пополнения и перегруппировки войск. Взять столицу польского государства с ходу не представлялось возможным. В целом летом и осенью 1944 г. Красная Армия добилась выдающихся военных успехов. В ходе Белорусской операции была разбита и отброшена на 550-600 км одна из мощнейших немецких группировок на Восточном фронте — группа армий «Центр». 17 дивизий и 3 бригады противника были полностью уничтожены. Всего за два месяца боев, до конца августа 1944 г., группа армий «Центр» потеряла более 550 тыс. человек, и в ее составе осталось не более полумиллиона военнослужащих. В кругах высшего германского руководства возник кризис. 20 июля 1944 г., в то время, когда трещала по швам оборона группы армий «Центр» на востоке, а на западе англоамериканские соединения стали расширять свой плацдарм вторжения во Францию, была совершена неудачная попытка покушения на Гитлера . Красная Армия в Белорусской опе-рации также понесла значительный урон. Только безвозвратные потери составили 178 тыс. человек, более 580 тыс. военнослужащих были ранены. Советские фронты лишились в ходе наступления 2900 танков, 2400 орудий. Однако общее соотношение сил после завершения летней кампании еще более изменилось в пользу Красной Армии. К кон. 1944 г. на Восточном фронте 6,5 млн советских солдат противостояло 2 млн немецких (плюс 190 тыс. союзных вермахту) военнослужащих.

Исторические источники:

Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1978;

Скрипко Н.С. По целям ближним и дальним. М., 1981.

Авторы статьи: Мягков М. Ю., Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015