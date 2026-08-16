БЕЛОРУССКАЯ КРЕСТЬЯНСКО-РАБОЧАЯ ГРОМАДА (БСРГ)

Массовая легальная революционно-демократическая национально-освободительная организация Западной Беларуси в 1925—1927 (смотрите Белоруссия ).

Выступала за самоопределение Зап. Беларуси и объединение ее с БССР, создание крестьянско-рабочего правительства, установление демократических свобод, конфискацию помещичьего землевладения, 8-часовой рабочий день, национальное равенство. Громада тесно сотрудничала с коммунистической партией Зап. Беларуси.

В польском сейме действовал депутатский клуб БСРГ, велась издательская деятельность. В руковод­ство БСРГ входили Б. А. Тарашкевич, С. А. Рак-Михайловский, П. П. Волошин, П. В. Мятла.

В январе 1927 2 тыс. кружков БСРГ объединяли около 120 тыс. членов, в основном крестьян. Существовало 18 уездных комитетов БСРГ.

21 марта 1927 БСРГ была запрещена, ее руководители и активисты были отданы под суд.

Автор статьи: В И. Кривуть.

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