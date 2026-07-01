БЕЛОРУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ (БХД)

Клерикальная демократическая белорусская национальная партия.

Основана в мае 1917 в Петрограде и действовала на территории Зап. Беларуси (смотрите Беларусь ) до 1940. До середины 1920-х называлась Христианское демократическое объединение (ХДО), а с 1936 — Белорусское народное объединение (БНО).

Основатели и главные идеологи БХД — белорусские ксендзы Ф. Абрантович, А. В. Станкевич, В. И. Гадлевский и др. Печатный орган — газета «Беларуская крыніца».

Все 5 программ БХД, начиная с 1920, отстаивали основы демократического строя, частную собственность, право белорусского народа на самостоятельность на всех его землях, объединенных в независимую демократическую республику.

Со 2-й половины 1920-х БХД берет курс на расширение социальной базы партии на основе общехристианской идеологии. Это содействовало количественному росту партии. Постепенно БХД-БНО заняла лидирующее положение среди партий и групп белорусского национального лагеря.

В 1936 от БНО откололась консервативно настроенная часть членов во главе с В. И. Гадлев­ским, создавшая Белорусский народный фронт.

После присоединения Зап. Беларуси к БССР многие члены БНО были репрессированы .

Автор статьи: В. В. Данилович.

© Российская Историческая Энциклопедия