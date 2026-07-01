БЕЛОРУССИЯ

Государство в Восточной Европе.

Беларусь расположена в Восточной Европе, не имеет выхода к морю. На севере и востоке она граничит с Россией, на юге – с Украиной, с Польшей на западе и с Литвой и Латвией на севере.

Белорусы составляют более 80% населения. Также на территории государства проживают и многие другие народности (русские (8,2%), поляки (3,1%), украинцы (1,7%), евреи (0,13%), татары, цыгане, литовцы и латыши.

Белорусский и русский являются государственными языками Беларуси.

Среди основных ремесел: ткачество, деревообработка, гончарное дело, соломоплетение.

Столица Беларуси - г. Минск. Минск – наиболее экономически развитый город Беларуси. В Минске проживает 1 млн 938,2 тыс. человек, и численность населения постоянно увеличивается.

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