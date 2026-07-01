БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ КАНАЛ

Соединяет Белое море и Онежское озеро, имеет выход в Балтийское море и к Волго-Балтийскому водному пути.

Другие названия — Беломорканал, ББК; до 1961 — Беломорско-Балтийский канал им. Сталина. Официально открыт 2 августа 1933. Общая протяженность — 227 км. Строился под руководством Н. Френкеля в 1931—1933 преимущественно заключенными ГУЛАГа . Относится к стройкам Первой пятилетки (смотрите Первые пятилетки ) .

Автор статьи: О. М. Минник.

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