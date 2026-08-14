БЕЛОКОНСКИЙ Иван Петрович

Русский публицист , писатель, общественный деятель, историк земского движения и земский статистик.

Из дворян Черниговской губернии, сын врача. Учился в Черниговской гимназии, сдал экзамены на звание народного учителя (1873) и преподавал в сельских школах Киев­ской губернии. Поддерживал контакты с членами «Земли и Воли» .

Арестован в 1879, в 1880—1886 находился в сибирской ссылке. По возвращении из ссылки работал на земской службе. Один из создателей «Союза освобождения» (1904), член партии кадетов (с 1905).

Редактировал газеты «Орловский вестник», «Волна», «Будущее» и др. Друг В. Г. Короленко . В своих трудах («От деревни до парламента», «Земство и конституция» и др.) выступал за усиление роли земств.

Автор статьи: С. И. Лиман.

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