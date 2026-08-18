БЕЛОГОЛОВЫЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Врач, общественно-политический деятель, либеральный публицист.

Родился в старинной купеческой семье в Иркутске. Отец Андрей Васильевич Белоголовый (1806-1860) вел торговлю с Китаем и известен своими близкими отношениями со ссыльными декабристами: управлял капиталом М.Н. Волконской в Иркутске, владел совместно с А.В. Поджио и С.П. Трубецким золотыми приисками. В семье было четверо сыновей: Андрей (1832-1893), Николай (1834-1895), Аполлон (1836-1885) и Владимир (1840-1875).

Андрей Васильевич – человек широких взглядов – отдал восьмилетнего Николая и его старшего брата Андрея в обучение к декабристу А.П. Юшневскому, сосланному в деревню Малая Разводная недалеко от Иркутска. Благодаря Юшневскому Белоголовый познакомился и с другими декабристами - А.З. Муравьевым, А.В. Поджио, П.И. Борисовым.

Образование он продолжил в Москве: в 1846 г. поступил в 3-ий класс известного частного пансиона Эннеса, который окончил в 1850 г. вместе со своим другом С.П. Боткиным. Затем оба юноши поступили на медицинский факультет Московского университета, по окончании которого в 1855 г. Белоголовый уехал домой в Иркутск, где занял одновременно три должности: окружного, городского и ветеринарного врача. С Боткиным он сохранил дружеские отношения на всю жизнь и регулярно переписывался.

В конце 1850-х годов в Иркутске при непосредственном участии учеников декабристов братьев Николая и Андрея Белоголовых был создан кружок передовой молодежи, получивший название «Общество зеленых полей». В этот период Н.А. Белоголовый сотрудничал в «Колоколе». Иркутский кружок был связан с лондонским революционным центром через Белоголового. Об этом стало известно администрации, и на Белоголового, как на корреспондента А.И. Герцена из Иркутска, был отправлен донос в Третье отделение, в результате чего над ним установили надзор.

В 1858 г. Белоголовый снова приехал в Москву для подготовки докторской диссертации. В этот период он также стажируется за границей, слушает лекции в германских университетах. В 1862 г защитил докторскую диссертацию «О всасывании солей кожей», после чего вернулся в Иркутск на должность старшего городского врача, где основал Общество врачей Восточной Сибири. В 1864 г. Белоголовый тяжело переболел тифом. После этого в 1865 г. по рекомендации Боткина он перебрался в Санкт-Петербург, где стал врачом вольной практики и жил до 1881 г. ежегодно выезжая за границу для лечения. В столице его друзьями и пациентами стали многие видные общественные деятели и литераторы: редакторы «Отечественных записок» Н.Е. Салтыков-Щедрин и Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, А.Н. Плещеев, В.М. Гаршин, Я.П. Полонский. Белоголовым был опубликован мемуарно-медицинский очерк о болезни и смерти А.Н. Некрасова («Отечественные записки», 1878, № 10). Кроме того он оставил воспоминания о своих первых учителях – ссыльных декабристах.

Белоголовый также был знаком и состоял в переписке с идеологом народничества П.Л. Лавровым, а его супруга Софья Петровна даже переписывала рукописи Лаврова для их последующей публикации в русских журналах.

Весной 1877 г. находясь в Берлине, Белоголовый купил первый номер эмигрантской газеты «Общее дело», выходившей до 1890 г. в Женеве, проявил интерес к изданию и изъявил желание в нем печататься. Вскоре он познакомился с одним из редакторов газеты А.Х. Христофоровым и договорился о сотрудничестве. После смерти в 1882 г. редактора В.А. Зайцева занял его место и постепенно стал центральной фигурой в газете. Программная статья Белоголового «Источники деспотизма», сосредотачивавшаяся на сопоставлении российской действительности и западноевропейских реалий, была опубликована в «Общем деле» в 1878 г.

Выступал за введение в России конституционной монархии при активном участии образованных людей и дворянства в общественно-политической жизни страны, был убежденным противником стихийной революции. Белоголовый остро критиковал реакционную политику императора Александра III и идеологов теории официальной народности: М.Н. Каткова, К.П. Победоносцева и Д.А. Толстого.

В начале 1880-х гг. оставил медицинскую практику и уехал из России. В этот период Белоголовый навещал тяжелобольного И.С. Тургенева в Париже и Буживале, где участвовал в консилиумах врачей с целью установления диагноза. За границей он сблизился с бывшим министром внутренних дел М.Т. Лорис-Меликовым, который к тому моменту вынужден был оставить службу. Первое их знакомство состоялось еще в 1878 г. когда Лорис-Меликов обращался к Белоголовому за медицинской консультацией.

В 1892-1894 гг. он проживал в Ницце, в русском пансионе «Оазис», где в свое время жили Герцен и Салтыков-Щедрин. Здесь во время голода, разразившегося в России в 90-е гг., им был организован сбор средств в пользу голодающих.

В 1894 г. Н.А. Белоголовый вернулся умирать на родину. Он скончался 6 сентября 1895 г. в Москве, похоронен в Покровском монастыре, рядом с могилами членов семьи Боткиных. В 2005 г. в Иркутске на бульваре Гагарина на здании Иркутской областной детской клинической больницы открыли мемориальную доску медику, публицисту и старшему врачу города Иркутска.

Сочинения:

С. П. Боткин: Его жизнь и врачебная деятельность. СПб., 1892.

Воспоминания и другие статьи. СПб, 1901.

Воспоминания сибиряка. Иркутск, 1988