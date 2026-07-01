БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ

Вооруженная борьба против революционных режимов, как правило коммунистических.

Наиболее известный пример Б. д. — борьба правых по своей идеологии военных диктатур против большевизма и других лево-радикальных сил во время Российской революции 1917 и Гражданской войны 1918—1922 .

Б. д. в России выступало за единую и неделимую несоветскую Россию. В остальном оно объединяло людей различных взглядов, преимущественно либералов , консерваторов , русских националистов, реже — правых социалистов. Чтобы не оттолкнуть от движения эти разнородные силы, официально провозглашалось непредрешенчество даже по вопросу о монархии, основные проблемы страны должен был решить парламент, который предстоит избрать через некоторое время после полной победы над большевизмом и завершения военной диктатуры.

Лидеры Б. д., диктаторы-генералы, придерживались право-либеральных, этатистских и националистических взглядов. Социалистические партии, как правило, выступали против Б. д., хотя их отдельные представители и организации вступали в союз с ним. Поэтому Б. д. следует отличать от вооруженных формирований Комуча и других социалистических правительств. На контролируемых последними территориях складывались элементы Б. д. на основе правых сил, офицерских и казацких формирований.

Первые очаги сопротивления большевизму возникли сразу после Октябрьской революции 1917 . Во время боев в Москве часть противников Красной гвардии повязала белые повязки и неофициально именовалась «белой гвардией». Осенью 1917 на Дону стали складываться элементы Б. д. 25 октября 1917 атаман войска Донского А. Каледин объявил захват власти большевиками преступным и развернул против них боевые действия. 2 ноября 1917 по инициативе генерала М . Алексеева на территории войска Донского началось формирование белой Добровольческой армии (название принято 25 декабря 1917), командующим которой стал генерал Л. Корнилов .

Цели армии и Б. д. на этом этапе были изложены в декларации от 27 декабря 1917 и январ­ской (1918) программе командующего Л. Корнилова (которая не была опубликована из-за опасений других лидеров, что конкретизация требований Б. д. может привести к его расколу). После победы над большевиками предполагалось собрать Учредительное собрание , которое должно было определить форму правления и решить земельный вопрос. В конце января 1918 сопротивление калединцев и Добровольческой армии было сломлено красными. 29 января (11 февраля) 1918 Каледин сложил с себя полномочия и застрелился. 23—25 февраля красные заняли Новочеркасск и Ростов-на-Дону. Добровольческая армия численностью в 3200 бойцов отступила в степи. Начать широкомасштабную гражданскую войну Добровольче­ская армия не могла из-за слабости своей социальной базы. Несмотря на присоединение к ней сил Кубанской рады, удвоивших численность армии белых, до осени 1918 армия действовала на ограниченной территории, отступая под натиском красных на Кубань. Это получило название Ледяной поход (9(22) февраля — 30 апреля (13 мая) 1918). После гибели 13 апреля 1918 генерала Л. Корнилова Добровольческую армию возглавил А. Деникин .

Частью Б. д. стала консервативная часть казачества не только на Дону, но и на Урале (во главе с атаманом А. Дутовым ). В Сибири против красных действовали казацкие отряды Г. Семенова, Б. Анненкова и др. Но в первой половине 1918 все эти силы контролировали очень незначительные территории на окраинах России, а на основной части страны установилась Советская власть. Однако ее политика, особенно разгон в январе Учредительного собрания, заключение Брестского мира в марте 1918 и введение продовольственной диктатуры в мае 1918, способствовали росту антибольшевистских настроений.

Роль детонатора вооруженного восстания против Советской власти на востоке России и начала широкомасштабной Гражданской войны в мае 1918 сыграло чехословацкого корпуса восстание . К чехословакам присоединились боевые дружины эсеров , была сформирована Народная армия. Сибирь и Урал перешли под власть Комитета членов Учредительного собрания (Комуч), в котором преобладали эсеры.

Несмотря на левые убеждения лидеров и революционные лозунги, на контролируемой Комучем территории и особенно восточнее, на территории, находившейся под контролем Временного сибирского правительства, стали формироваться элементы Б. д. Росло влияние контрреволюционного офицерства, усиливались консервативные социально-политические группировки. Эти процессы привели к передаче власти либерально-социалистической коалиции — Временному всероссийскому правительству 1918 ( «Уфимской Директории» ).

В ночь на 18 ноября 1918 группа офицеров произвела в Омске переворот, в результате которого власть перешла к адмиралу А. Колчаку . Он провоз­гласил себя Верховным правителем России, главой Б. д. и в этом качестве был признан другими лидерами Б. д. Таким образом, Б. д. оформило режим всероссийской военной диктатуры. В своем обращении к населению 20 ноября 1918 Колчак сформулировал официальные принципы своей политики: «Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру». Однако осуществление идей свободы откладывалось до окончания гражданской войны.

30 ноября 1918 Колчак возложил на начальников гарнизонов обязанность возбуждать уголовное преследование против редакторов изданий, которые своими публикациями «подрывают авторитет Верховной власти» и распространяют «злонамеренные слухи» об армии. В Сибири усилился белый террор. 22. декабря 1918 во время подавления восстания в Омске колчаковцы расстреляли арестованных ими прежде социалистов, включая депутата Учредительного собрания Н. Фомина. Однако эсеры и меньшевики продолжали полулегально действовать на территории, занятой белыми, их не преследовали с той же суровостью, как большевиков, левых эсеров и анархистов.

Весной 1919 под командованием Колчака находилось около 400 тыс. солдат, но на фронте — только 130 тыс. 24 ноября 1918 восточная армия белых взяла Пермь, но уже 31 декабря красные заняли Уфу, а 22 января 1919 — Оренбург. Переворот 18 ноября 1918 не был признан атаманом Забайкальского казачьего войска Г. Семеновым, который опирался на поддержку японцев. Конфликт привел к перебоям в работе Транссибирской магистрали и был урегулирован только в 1919. Во внешней политике Колчак ориентировался на Антанту, но имел разногласия с ее лидерами по вопросу будущего территориального устройства. Колчак был готов признать отделение Финляндии де-факто, но признание независимости других новых государств относил к прерогативе будущего Учредительного собрания, надеясь сохранить в пределах России Прибалтику.

Сильные группировки белых действовали против Петрограда (Северо-западная армия под командованием Н. Юденича ) и на севере России (Северная армия под командованием генерала Е. Миллера).

На Дону вспыхнуло восстание казачества. Казаками был схвачены и 11 мая 1918 казнены председатель совнаркома Донской советской республики Ф. Подтелков и его товарищи. 16 мая 1918 атаманом Всевеликого войска Донского в Новочеркасске был избран П. Краснов. Его силы двинулись на Царицын. Падение города отрезало бы советский центр от хлеба Северного Кавказа и бакинской нефти, создавало возможность объединения южного и восточного очагов Б. д. Но взять Царицын не удалось (см. Царицына оборона).

После ухода с Украины австро-германских оккупантов Краснов был разбит красными и покинул территорию Всевеликого войска Донского. Заняв казачьи районы, большевики начали политику расказачивания. Казаки были лишены старинных привилегий, значительная часть их земли разделяли между окрестными крестьянами и народами Кавказа. Малейшее неповиновение казаков каралось расстрелом. В ответ на эти меры в ночь на 11 марта 1919 началось Верхнедонское восстание в тылу красных, что способствовало успехам войск Деникина. В этих условиях при поддержке Антанты Добровольческой армии удалось оправиться от поражений.

17 августа 1918 белые заняли Екатеринодар, разгромили 11-ю армию красных и к концу года установили контроль над равнинной частью Северного Кавказа. 8 января 1919 Добровольческая армия, силы Всевеликого войска Донского, Кубанской рады и другие антибольшевистские формирования объединились в Во­оруженные силы юга России (ВСЮР) во главе с Деникиным. 27 декабря 1918 офицеры 8-го корпуса армии П. П. Скоропадского во главе с генералом И. Васильченко объявили себя частью Добровольческой армии, ушли в Крым, где закрепились 22 декабря 1918.

К весне 1919 Б. д. достигло максимальной силы. Если у красных на фронте было 380 тыс. бойцов, то у белых — 288 тыс., а с учетом интервентов — до 500 тыс.

Большую помощь Б. д. оказала Антанта : 1745 тыс. винтовок, 13,5 тыс. пулеметов, 3060 орудий, 261 танк, около 700 аэропланов, обмундирование (значительная его часть была разворована).

В марте 1919 Колчак начал новое наступление от Урала к Волге. 22 марта 1919 белые отбили Уфу. В мае из Эстонии на Петроград двинулись войска Северного корпуса (позднее — Северная армия, Северо-западная армия), подошли к Гатчине, но были отброшены. В мае-июне 1919 войска Деникина развернули наступление в Донбассе и на Украине. Люди, пострадавшие от большевистского террора, ждали добровольцев с надеждой.

Однако победы Б. д. вызвали разочарование у значительной части крестьян и горожан. Действуя под лозунгами порядка и законности, белые творили произвол, проводили массовые грабежи населения, пороли крестьян шомполами, участ­вовали в организации еврейских погромов. Началось возвращение части захваченных крестьянством земель прежним владельцам, что быстро вызвало в тылу белых массовую крестьянскую войну. Белые установили жестокую диктатуру и развернули белый террор .

В указаниях А. Деникина его политическому органу — Особому совещанию при главнокомандующем говорилось: «Военная диктатура. Всякое давление политических партий отметать, всякое противодействие власти — и справа, и слева — карать».

12 августа 1919 Деникин выступил против украинского национального движения: «Стремление отторгнуть от России малорусскую ветвь русского народа не оставлено и поныне. Былые ставленники немцев — Петлюра и его соратники, положившие начало расчленению России, продолжают теперь совершать свое злое дело создания самостоятельной Украинской державы и борьбы против возрождения единой России». Украинский язык в государственных школах допускался только в начальных классах.

В июне 1919 Колчак потерпел поражение и отступил за Урал. Но войска Деникина добились больших успехов. А. Г. Шкуро 28 июня 1919 переправился через Днепр и взял Екатеринослав. 25 июня белые вошли в Харьков, 31 августа — в Киев и затем развернули наступление в центральные области России. На Украине были проведены мобилизации, увеличившие деникинскую армию более чем вдвое — с 64 до 150 тыс. чел. Сосредоточив превосходящие силы на направлении главного удара, Деникин упорно продвигался к Москве. Но часть сил он был вынужден выделить против действовавшего у него в тылу Махновского движения , с октября контролировавшего обширный район, включавший г. Екатеринослав.

20 сентября 1919 войска Деникина взяли Курск, 6 октября — Воронеж и 13 октября — Орел. 10 августа —19 сентября 1919 конный корпус К. Мамонтова прошел рейдом по глубоким тылам красных, взяв на короткое время Тамбов, Воронеж и Елец. К этому времени наступательный потенциал ВСЮР был исчерпан. К этому времени большевики сумели провести новую мобилизацию сил.

19 октября 1919 конный корпус С. Буденного нанес поражение белой коннице под Воронежем и 24 октября занял город. Таким образом, красные нанесли удар во фланг силам Деникина, тыл которого в это же время был дезорганизован повстанцами, прежде всего армией Н. Махно . На направлении главного удара белые уже 20 октября потеряли Орел, а 27 ноября стали отходить по всему фронту. Началось стремительное отступление. Белым пришлось оставить Украину, а затем и Северный Кавказ.

10 января 1920 Красная армия взяла Ростов-на-Дону, а 17 марта 1920 — Екатеринодар. Остатки ВСЮР отошли в Крым. 12 октября 1919 Северо-западная армия Юденича развернула второе наступление на Петроград, дошла до его пригородов, но в ноябре была отброшена в Эстонию и там интернирована. Наступление Западной добровольческой армии Бермондта в направлении Двинск—Бологое было со­рвано, так как Латвия не обеспечила ей проход через свою территорию, и силы Бермондта увязли в боях за Ригу.

В сентябре 1919 войска Колчака под командованием М. Дитерихса нанесли контрудар по красным на р. Тобол, но это был их последний успех. В ноябре 1919 красные взяли Омск и двинулись в глубь Сибири, взаимодействуя с партизанами. К январю 1920 войска Деникина и Колчака были разгромлены. Отступавший под натиском красных Колчак 4 января 1920 сложил полномочия Верховного правителя в пользу Деникина. 5 января 1920 власть в Иркутске взял эсеро-меньшевистский Политцентр, который арестовал прибывшего в город 15 января Колчака.

21 января 1920, в условиях наступления на Иркутск остатков Восточного фронта белых под командованием В. Каппеля, власть, опираясь на партизан и красногвардейцев, взял большевистско-левоэсеровский ревком.

7 февраля 1920 Колчак был расстрелян. Не сумев взять Иркутск, остатки белых отошли на территорию буферной Дальневосточной республики . В Забайкалье была создана Дальневосточная армия белых, составленная из остатков колчаковцев и формирований атамана Г. Семенова. Осенью 1920 она отступила в Приморье, где 21 мая 1921 произошел переворот, власть захватило Приамурское правительство С. Меркулова. 3 апреля 1920 ушел в отставку командующий ВСЮР Деникин. Его сменил генерал П. Врангель . Он отвел остатки белой армии в Крым и реорганизовал их в Русскую армию численностью около 25—35 тыс. чел. В июне 1920 Врангель перешел в наступление в Таврии. В августе 1920 десант белых под командованием С. Улагая высадился на Кубани в надежде разжечь здесь антибольшевистское восстание, но потерпел поражение.

В Крыму Правительство юга России во главе с А. Кривошеиным 25 мая 1920 приняло закон о земельной реформе, предусматривавший передачу крестьянам помещичьих земель за выкуп. Но крестьяне и так уже поделили землю, и эти меры не возымели существенного эффекта. 22 октября 1920 красные и махновцы прорвали фронт Русской армии и 23 октября взяли Александровск.

29 октября крупные силы красных опрокинули фронт белых в районе Каховского плацдарма и вышли в глубокие тылы Врангеля. Его армия спешно отступила в Крым. Затем красные и махновцы нанесли удары по войскам Врангеля через Перекоп, Сиваш и Литовский полуостров. 8—11 ноября 1920 оборона Врангеля рухнула. Красные и махновцы вышли к Юшуню, в тыл укреплений Перекопа , после чего началось спешное отступление остатков белой армии. 15 ноября пал Севастополь, 16 ноября — Керчь. Часть белой армии успела эвакуироваться в Турцию и Болгарию. 5—14 февраля 1922 войска Дальневосточной республики во главе с В. Блюхером разгромили белых под Волочаевкой.

23 июля Земский собор избрал генерала М. Дитерихса Верховным правителем Земского при­амурского края, деятельность эсеров и меньшевиков была запрещена. Японские интервенты предпочли оставить Приморье, и после поражения под Спасском 25 октября 1922 белые тоже оставили Владивосток.

Гражданская война завершилась. Отдельные вооруженные столкновения на Дальнем Востоке продолжались еще и в 1923. Только 24 июня 1923 в Аяне, на побережье Охотского моря капитулировал отряд А. Пепеляева. После поражения на территории России Б. д. пыталось поддерживать свои структуры в условиях эмиграции в 1920—1930-е.

Дополнительная литература:

Архив русской революции. В 20 т. М., 1993;

Белая борьба на Северо-Западе России. М., 2003;

Верховный правитель России: документы и материалы следственного дела адмирала А. В. Колчака. М., 2003;

Волков С. В. Трагедия русского офицерства. М., 2002;

Гражданская война в России. Катастрофа белого движения в Сибири. М., СПб., 2005;

Гребенкин И. Н. Добровольцы и Добровольческая армия: на Дону и в «Ледяном походе». Рязань, 2005;

Деникин А. И. Очерки русской смуты: вооруженные силы юга России. Минск, 2002;

Врангель П. Н. Воспоминания. В 2 т. М., 1992;

Директивы командования фронтов Красной армии (1917—1922). В 4 т. М., 1971;

Законодательная деятельность Российского правительства адмирала А. В. Колчака (ноябрь 1918 г. — январь 1920 г.). Томск, 2002;

За спиной Колчака. Документы и материалы. М., 2005;

Из истории гражданской войны на Дальнем Востоке. 1918—1922 гг. Хабаровск, 1999;

Какурин Н. Е., Вацетис И. И. Гражданская война 1918—1921 гг. М., 2002;

Кирмель Н. С. Белогвардейские спецслужбы в Гражданской войне 1918—1922 гг. М., 2008;

Крушанов А. И. Гражданская война в Сибири и на Дальнем Востоке (1918—1920). Владивосток, 1984;

Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920. Документы. М., 2003.

Автор статьи: А. В. Шубин.

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