БЕЛОБОРОДОВ Иван Наумович

Один из ближайших сподвижников Е. И. Пугачева , полковник (атаман) его армии.

Родом из приписных крестьян Иргинского завода. Принимал участие в крестьянском движении с января 1774, как глава отряда занял ряд крепостей и заводов в районе Екатеринбурга .

5 мая 1774 соединился с Пугачевым в районе крепости Магнитной (совр. г. Магнитогорск). Имея опыт солдатской службы в артиллерийском гарнизоне Выборга, прилагал усилия для установления среди по­встанцев дисциплины и проведения военного обучения.

Участвовал в осаде Екатеринбурга (зима 1774) и боях за Казань (июль 1774). Во время одного из них (19 июля 1774) был разбит подошедшими войсками И. И. Михельсона и взят в плен. Доставлен в Москву и казнен на Болотной площади.

Автор статьи: А. В. Белов.

© Российская Историческая Энциклопедия