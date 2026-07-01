БЕЛОБОРОДОВ Афанасий Павлантьевич

Генерал армии (1963), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Родился в деревне Аникино Иркутской области. Боевой путь начал 16-летним подростком, сражался в партизанском отряде в Иркутске (до января 1920 г.). На армейской службе с 1923 г. В 1926-1928 гг. служил в 6-м Хабаровском стрелковом полку Сибирского округа. В 1929 г. окончил военно-политические курсы им. Ф. Энгельса в Ленинграде и был направлен в 36-ю стрелковую дивизию Особой Дальневосточной армии, участвовал в боях на КВЖД. За проявленные находчивость и храбрость награжден орденом Красного Знамени. В апреле 1933 г. был направлен на учебу в Военную академию им. М. В. Фрунзе. После ее окончания занимал ряд командных должностей в войсках Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии. В 1941 г. некоторое время возглавлял отдел боевой подготовки Дальневосточного фронта. В июне 1941 г.— полковник. В июле 1941 г. возглавил 78-ю стрелковую (с ноября 1941 г.— 9-ю гвардейскую стрелковую) дивизию, которая осенью героически сражалась в составе Западного фронта, обороняя Москву. Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский в воспоминаниях «Солдатский долг» свидетельствовал, что значительный вклад в решающие бои за Москву внесла дивизия Белобородова. Летом 1942 г. его гвардейцы в составе Юго-Западного фронта насмерть стояли между реками Северный Донец и Оскол, отражая яростные атаки врага и препятствуя замыслу окружить и уничтожить группировку советских войск. В октябре 1942 г. Белобородов назначен командиром 5-го танкового корпуса, сыгравшего важную роль в Великолуцкой операции Калининского фронта. В августе 1943 г. он принимает 2-й гвардейский корпус и успешно руководит им в боях на подступах к Духовщине. Вскоре после этого Белобородов был назначен командующим 43-й армией. В составе ударной группировки 1-го Прибалтийского фронта армия в июне 1944 г. успешно прорвала глубоко эшелонированную оборону врага, с ходу форсировала Западную Двину. Тем самым части Белобородова способствовали быстрейшему окружению и уничтожению Витебской группировки врага, насчитывавшей 5 отборных дивизий. Развивая успех, армия Белобородова в июне 1944 г. вступила на территорию Литвы, в августе-сентябре 1944 г. сражалась на территории Латвии. Особенно весомым был вклад 43-й армии в прорыв войск 1-го Прибалтийского фронта из района Шауляя к берегам Балтийского моря. На завершающем этапе войны 43-я армия в составе войск 3-го Белорусского фронта принимала участие в Восточно-Прусской операции , сыграла ведущую роль в штурме крепости Кенигсберг. В августе-сентябре 1945 г. во главе 1-й Краснознаменной армии А. П. Белобородов участвовал в разгроме Квантунской армии. После войны командовал армиями, войсками ряда военных округов (Воронежского — 1955-1957 гг., Московского — 1963-1968 гг.).