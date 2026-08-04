БЕЛЬО Андрес Лопес (Bello Andrеs)

Испано-американский писатель, политик , просветитель.

С началом войны за независимость в 1810 Б. занял пост первого секретаря в Верховной хунте. В августе 1810 отправился в официальной миссии в Лондон, где прожил до 1829.

В 1829 перебрался в Чили, где ему было предложено место секретаря министерства иностранных дел. В 1830—1850 возглавил газету «El Araucano». Редактировал текст конституции (1833). Б. был основателем Чилийского университета, открытого в 1843. В 1855 составил «Гражданский кодекс» Чили.

Автор статьи: А. А. Щелчков.

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