БЕЛЛО АХМАДУ (Alhaji Sir Ahmadu Bello)

Нигерийский государственный и политический деятель.

Потомок Османа дан-Фодио — исламского реформатора и создателя халифата Сокото на севере современной Нигерии (смотрите Османа дан-Фодио восстание ) , родился в семье традиционного правителя, по этнической принадлежности фульбе. Окончил учительский колледж в Кацине, работал преподавателем в средней школе Сокото, на службе в колониальной администрации с 1934, получил традиционный титул сардауны (наследника эмира) в 1938; возглавлял управления образования и полиции в «туземной» администрации.

В 1949—1954 — наиболее влиятельный выразитель взглядов традиционной аристократии северных территорий Нигерии — сторонников регионализации страны. По итогам конституционных реформ — президент партии Северный народный конгресс (СНК), министр регионального правительства, премьер Северной области с 1954.

После 1960 — наиболее влиятельный политик независимой Нигерии, проводник идей изоляции Севера от Юга. Сплотив вокруг себя феодалов Севера, делегировал в федеральное правительство на должность премьера своего заместителя в партии А. Т. Балеву. Возглавлял политический союз СНК и партий Западного региона на федеральных и региональных выборах 1964—1965, результаты которых вызвали массовое недовольство и привели к попытке военного переворота, в ходе которой 15 января 1966 Б. был убит заговорщиками.

Автор статьи: Н. Г. Щербаков.

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