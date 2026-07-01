БЕЛЛИ Михри (Mihri Belli)

Турецкий революционер-интернационалист, участник гражданской войны в Греции на стороне Демократической армии, одна из ключевых фигур левого движения в Турции, создатель теории «национально-демократической революции» (Милли демократик деврим).

Выпускник стамбульского Роберт-Колледжа (1936) и экономического факультета Университета Миссисипи, где познакомился с марксизмом. Принимал участие в рабочем движении США .

Активную политическую жизнь начал в 1940, когда вернулся в Турцию и вступил в члены запрещенной Коммунистической партии Турции — на тот момент единственной организованной оппозиции в стране, в 1942 был избран в ЦК КПТ. В 1943 начал преподавать на экономическом факультете Стамбульского университета.

В 1944 был арестован и осужден на два года за участие в создании Союза прогрессивной молодежи (Илериджи генчлер бирлиги). В 1946 эмигрировал в Грецию, где участвовал в гражданской войне в рядах Демократической армии Греции и дослужился до звания подполковника. В левых кругах Греции был известен как капетан Кемаль (командир Кемаль). Дважды был ранен и проходил лечение на территории Болгарии и СССР.

В 1950 нелегально вернулся в Турцию, но в 1951 был арестован в ходе кампании борьбы с коммунистами и приговорен к семи годам тюрьмы. В общей сложности Б. 11 лет провел в заключении и 18 лет в принудительной ссылке.

После вынужденного выхода из КПТ участвовал в создании Рабочей партии Турции (Тюркийе ишчи партиси) (1961). В 1960-е участвовал в издании социалистических журналов «Тюрк солу» и «Айдынлык сосьялист дерги», разработал теорию национально-демократической революции (возможности осуществления революции в Турции только руками прогрессивной элиты, в первую очередь военной), ставшую идеологической платформой для радикальных молодежных левых движений в Турции конца 1960-х.

После переворота 12 марта 1971 вновь покинул Турцию, чтобы избежать ареста, вернулся после амнистии 1974 и основал Турецкую партию труда (Тюркийе емекчи партиси) (1975), запрещенную в 1980 за требования равноправия для турецких курдов . После покушения на его жизнь в 1979 покинул Турцию, но из политической жизни не ушел, продолжив поддержку курдского движения.

В 1992 вернулся в Турцию, в 1996 участвовал в создании Партии свободы и солидарности (Озгюрлюк ве даянышма партиси), а в 2002 — Партии социалистической демократии (Сосьялист демокраси парти), членом которой состоял до декабря 2007. В 2008 вместе с рядом вышедших из СДП создал Социалистическую партию рабочих (Ишчилерин сосьялист партиси). Умер в возрасте 95 лет, похоронен на кладбище Ферикей.

Сочинения:

Millî Demokratik Devrim. Ankara: Şark Matbaası, 1970;

Mihri Belli’nin anıları: İnsanlar tanıdım. Cilt 1—2. İstanbul: Doğan Kitapçılık, 1999;

Gurbetten notlar: Türkiye solu, yaratıcı Marksizm, Kürtler ve dünya üstüne. İstanbul, 1996;

Gerilla anıları: Yunan İç Savaşından. İstanbul, 1998.

Автор статьи: П. В.Шлыков.

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