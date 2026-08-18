БЕЛЛАРМИНО Роберто (Роберт Беллармин)

Один из крупнейших богословов Контрреформации , историк, кардинал (1599).

Католический святой (1930), Учитель Церкви (1631). Член Ордена иезуитов с 1560. Учился в университетах Падуи и Лувена (1567—1570). В 1576—1588 преподавал искусство спора в римской Коллегии иезуитов, где создал свой главный труд — «Рассуждения о спорных вопросах христианской веры, против еретиков нашего времени» (в 3-х т.).

Возглавлял следствие по делу Дж. Бруно, участвовал в инквизиционных процессах Г. Галилея и Т. Кампанеллы. Труды Б. стали богословским обоснованием папских претензий на авторитет в светских делах. Автор Большого и Малого катехизисов, а также новой редакции Вульгаты (1592), являвшейся до середины ХХ в. официальным текстом католической Библии .

Важную роль Б. сыграл в становлении официальной историографической доктрины Католической церкви периода Контрреформации. Его работа «О переходе Римской империи от Византии к франкам» (1584) стала выражением точки зрения курии на проблему перехода императорского достоинства от римских к герман­ским императорам через фигуру императора Восточной Римской империи и авторитет папства. Папские претензии на светскую власть обосновывались, среди прочего, в сочинении «О власти папы в светских делах» (1610).

Составленный Б. в 1613 список авторов, чьи сочинения церковная историография признала авторитетными («О церковных историках»), на века определил дальнейшее развитие исследований по истории церкви и Папского государства. Б. отличался исключительной широтой научных интересов.

Среди его сочинений — «Строение древнееврейского языка» (1578), трактаты на темы морали, церковной политики и проч. Ряд трудов Б. в XVIII в. был переведен на русский язык.

Сочинения:

Opera omnia: In 7 vol. Köln, 1619—1620. P., 1619. О воздыхании голубицы, или О пользе слез. М., 1745;

Наука благополучно умирать. М., 1783;

О вечном блаженстве святых. СПб., 1784;

Лествица умственного восхождения к Богу. М., 1786;

О седми изречениях от Христа на кресте провещанных. М., 1795.

Автор статьи: И. Е. Андронов.

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