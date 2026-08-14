МИН
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МИН - эпоха в истории Китая, время правления одноименной династии (1368-1644 годы), основанной Чжу Юаньчжаном.
В эпоху Мин были реставрированы и обновлены традиционные китайские государственные и социальные институты, уничтоженные монгольской династией Юань, реформирована система государственного управления. Функции центрального правительства стал выполнять Внутридворцовый секретариат (Нэйгэ), составленный из учёных. На основе традиционных норм были разработаны «Законы великой династии Мин» («До Мин люй»). В 1370 году проведена первая перепись населения, в 1381 году составлен реестр, в 1387 году создан земельный кадастр, разделивший земли на казённые и частные (соотносились в пропорции 1:7). Частные земли стали передаваться по наследству, продаваться и покупаться, размер частного землевладения не ограничивался. На казённых землях создавалась сеть военных поселений путём перевода части регулярной армии на занятие хлебопашеством. Императоры Мин упорядочили налогообложение (сбор налогов производился 2 раза в год) и различные повинности, ввели государственную монополию на соль и чай, в 1577-1581 годах по итогам новой переписи земель установили «единый налог» на имущество. В эпоху Мин в XVI веке начался процесс превращения части деревень с развитым ремеслом в посёлки городского типа. Укрепилась роль городов как торгово-ремесленных центров. Быстро развивался Пекин, куда в 1421 году была перенесена столица. Города начали специализироваться на производстве отдельных видов товаров: Цзиндэчжэнь - фарфора, Сучжоу и Ханчжоу - шёлка, Нанкин и Хучжоу - металлических изделий.
В XIV - середине XV веков империя Мин проводила активную внешнюю экспансию. В 1369-1424 годах китайские войска окончательно изгнали монголов, разгромили япононских пиратов, а затем японский флот у островов Рюкю. В 1388 году Китай подчинил Корею, в 14070 году - Северный Вьетнам. В этот период китайские миссии посетили Японию, Камбоджу, Яву, Суматру, Индию, Самарканд и Тибет. Мореплаватель Чжэн Хэ совершил 7 экспедиций в страны Юго-Востока, Южной Азии и Восточной Африки.
К середине XV века империя Мин начала ослабевать, в её политике всё больше проявлялась тенденция к самоизоляции. В 1427 году из-под контроля Мин вышел Северный Вьетнам. В 1449 году ойратский хан Эсэн разбил китайскую армию и осадил Пекин (война с ойратами продолжалась до 1488 года). В 1592-1593, 1597-1598 годах империя Мин по просьбе корейских властителей оказывала им помощь в борьбе против японских вторжений. В связи с попытками португальцев создать на побережье Китая фактории император У-Цзун III (1505-1521 годы) запретил в 1521 году европейцам въезд в Китай и закрыл для них все порты, за исключением Аомыня (Макао; в 1557 году сдан в аренду португальцам).
В период Мин получила значительное развитие культура Китая. В 1420-1430-х годах возродилась Академия живописи. При дворе стало выходить периодическое издание «Ди бао» («Императорский вестник»), представлявшее собой прообраз газеты. Расширялось книгоиздательское дело. Были составлены многотомные энциклопедии «Юн-лэ да дянь», «Ту шу бянь», «Сюй вэнь сянь тун као», атлас «Гуан юй ту», изданы описания иноземных краёв, подготовленные участниками экспедиций Чжэн Хэ.
К концу эпохи Мин экономическое, социальное и политическое положение в империи осложнилось, что было связано не в последнюю очередь с перераспределением земель и ухудшением положения широких слоёв населения. С начала XVII века усилились народные движения. Восстание Ли Цзычэна положило в 1644 году конец правлению династии Мин.