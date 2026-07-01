БЁЛЛЬ Генрих Теодор (Boll Heinrich Theodor)

Немецкий писатель, публицист , общественный деятель.

Родился в католической семье. Окончил Кульнскую гимназию (1937), славившуюся духовной свободой. Некоторое время обучался профессии книготорговца, а также отбывал обязательную в нацистской Германии трудовую повинность.

С 1939 служил в вермахте : сначала в запасном полку, затем в тыловом гарнизоне в оккупированной Польше. В 1943 был отправлен на Восточный фронт в район Черного моря. Дважды получал ранения, много времени проводил в тыловых госпиталях. В апреле 1945 интернирован американцами.

В 1946 вернулся в Кульнский университет, куда поступил еще в 1939.

Печататься начал в 1947. В 1950 стал членом объединения западногерман­ских писателей «Группа 47» . Его первые крупные произведения «Поезд пришел вовремя» (1947) и «Где ты был, Адам?» (1951) носят яркий антивоенный характер, показывая всю бессмысленность и жестокость войны. Военное прошлое присутствует также и в последующих романах и повестях Б.: «И не сказал ни единого слова» (1953), «Дом без хозяина» (1954), «Бильярд в половине десятого» (1959) и др.

В 1972 в журнале «Spiegel» была опубликована статья Б. «Чего хочет Ульрика Майнкопф — помилования или гарантий безопасности?», вызвавшая общественную дискуссию по проблемам терроризма и политике бундестага, взаимоотношения государства и человека. В результате западногерманская пресса окрестила Б. «духовным отцом терроризма», а сам он на основе своего опыта написал повесть «Потерянная честь Катерины Блюм» (1974), где попытался дать ответ на вопрос, как возникает насилие и к чему оно может привести.

Президент Международного ПЕН-клуба (1971—1974). Лауреат Нобелевской премии по литературе (1972), награжден также и другими наградами. В начале 1980-х принимал активное участие в движении в защиту мира, выступал против решения о перевооружении НАТО . В 1997 в Кельне создан фонд им. Генриха Белля, поддерживающий проекты развития гражданского общества.

Сочинения:

Белль Г. Собр. Соч. В 5 т. М., 1989—1996.

Автор статьи: И. А. Кукушкина.

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