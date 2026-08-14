БЕЛЬКОВИЧ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

Из дворян Смоленской губернии. Окончил Нижегородскую графа Аракчеева военную гимназию. 11.8.1875 поступил в 1-е военное Павловском училище. 10.6.1877 окончил училище и произведен в прапорщики с назначением в 38-ю артиллерийскую бригаду. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 15.2.1879 произведен в подпоручики. 20.12.1879 произведен в поручики. 1.12.1885 произведен в штабс-капитаны. 1.10.1886 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 10.4.1889 произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 13.4.1889 окончил академию по 1-му разряду причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Виленский военный округ. 26.11.1889 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 41-й пехотной дивизии. С 3.11.1890 по 23.10.1891 прикомандирован к 161-му пехотному Александропольском полку для цензовового командования ротой отбывал. 20.4.1893 назначен и. д. штаб-офицера при управлении 1-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. 30.8.1893 произведен в подполковники с утверждением в должности. 13.4.1897 произведен в полковники за отличие по службе. 27.11.1897 назначен штаб-офицером при управлении 1-й стрелковой бригады. 20.2.1899 назначен начальником штаба войск Семипалатинской области. 12.8.1900 назначен штаб-офицером при управлении 3-й Сибирской пехотной бригады. 18.6.1903 назначен командиром 17-го стрелкового полка. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. Был ранен ружейной пулей в локтевой сустав. 7.9.1905 произведен в генерал-майоры с назначением командиром 2-й бригады 35-й пехотной дивизии. В ноябре 1905 г. назначен начальником штаба войск Забайкальской области. 15.5.1907 назначен командиром 1-й бригады 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 24.4.1909 назначен командиром 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. Участник Первой мировой войны. 17.6.1914 назначен командующим 57-й пехотной дивизией. 24.6.1914 назначен командующим 15-й пехотной дивизией. 12.10.1914 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 19.7.1914) с утверждением начальником дивизии. 5.7.1915 назначен командиром 41-го армейского корпуса. 13.4.1917 назначен командующим 7-й армией. 26.6.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 19.7.1917 назначен в резерв чинов при штабе Московского военного округа. 8.9.1917 произведен в генералы от инфантерии за боевые отличия (со старшинством с 22.5.1916).. 27.11.1917 уволен со службы приказом по Московскому военному округу. 4.4.1918 повторно уволен со службы по демобилизации армии. Проживал в Москве. Поступил на службу в РККА. 9.5.1918 назначен сотрудником инспекционного отделения Всевобуча. В ноябре 1918 г. назначен начальником инспекционного отделения Всеобуча. Участвовал в работе Военно-исторической комиссии по изучению мировой войны.

Жена: дочь полковника Антонина Николаевна (урожденная Шредерс). Дети: Агния (р. 21.1.1892), Николай (р. 1.8.1884), Михаил (р. 19.1.1889), Владимир (22.5.1892).