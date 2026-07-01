БЕЛИЗ

Государство в Центральной Америке.

С XVI в. территория Б. входила в состав Испанской Америки (смотрите Испанская колониальная империя ), однако долгое время не представляла для Мадрида непосредственного интереса. Главным богатством Б. являлись ценные породы дерева. В 1733 Испания разрешила английским колонистам обосноваться на значительной территории Б. и вести там заготовку древесины, что затем нашло отражение в Парижском договоре 1763 .

В преамбуле Версальского мирного договора 1783 (ст. 4) и в ряде других документов, подписанных впоследствии Англией и Испанией, подтверждалось право британских подданных селиться в Б., но им запрещалось создавать какие-либо организации и учреждения, а тем более вооруженные отряды. Но де-факто Англия интерпретировала эти договоры с позиции силы и в конце XVIII в. завладела колонией. В 1798 Испания предприняла последнюю неудачную попытку укрепить свои позиции в Б.

После Войны за независимость Испанских колоний в Америке 1810—1826 Гватемала безуспешно претендовала на часть территории Б., входившую ранее в ее состав. Однако Великобритания отвергла эти претензии и в 1840 объявила Б. Британским Гондурасом, а в 1862 — своим колониальным владением.

Главным источником дохода Б. в это время было выращивание сахарного тростника. После обретения независимости Б. начал искать возможности для диверсификации экономики. Получаемую от Великобритании финансовую помощь правительство решило использовать для дальнейшего развития производства фруктов и сахарного тростника. Производство апельсинов в 2000 возросло в 4 раза по сравнению с 1985. Существенно увеличены площади под плантациями бананов, созданы новые предприятия по выработке соков, также ставших важной статьей экспорта. В настоящее время доля сахара в экспорте страны, на который в год провозглашения приходилось независимости более 50 %, составляет лишь 15—18 %. В Б. высокий уровень грамотности (2000) — 94,1 %.

Территория 22 966 кв. км, население (2010) 322 тыс. чел. Средняя плотность населения — 12 чел. на 1 кв. км. Этнический состав (2000): метисы 48,7 %; креолы 24,9 %; индейцы — майя 10,6 %, гарифуна (черные карибы) 6,1 %; белые 4,3 %; другие 5,4 %. Столица страны — г. Бельмопан (13,5 тыс. чел.). Страна обрела независимость 21 сентября 1981. Форма правления — конституционная монархия. Глава государства — королева Великобритании, представленная генерал-губернатором.

Автор статьи: Е. А. Ларин.

© Российская Историческая Энциклопедия