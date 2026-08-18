БЕЛИНСКИЙ ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ

Русский литературный критик и публицист .

Родился в семье флотского врача. В 1829 стал студентом отделения словесности философского факультета Московского университета. В годы учебы вошел в несколько тайных кружков.

В начале 1830-х написал драму «Дмитрий Калинин» с резкой критикой крепостничества и деспотизма. Произведение было признано цензурой «бесчестящим университет». В сентябре 1832 автор был исключен из университета под предлогом «слабого здоровья и ограниченности способностей».

Оказавшемуся без средств бывшему студенту помощь оказал Н. И. Надеждин , основавший в 1831 журнал «Телескоп», для которого Б. переводил статьи. В сентябре 1834 он выступил с первой серьезной критической статьей «Литературные мечтания. Элегия в прозе», ставшей манифестом русской литературы. После закрытия в 1836 «Телескопа» и ссылки Надеждина судьба Б. как критика и редактора с 1838 оказалась связана с журналом «Москов­ский наблюдатель» .

В конце 1839 он переехал в Петербург для работы в «Отечественных записках», где до начала 1846 возглавлял отдел критики. В это время публицист начал оценивать все события сквозь призму «социальности», стал атеистом и адептом социального равенства и революционного переустройства общества. Кроме обозрений текущей литературы, в эти годы он написал множество статей о театре и русской народной поэзии, Пушкине , Лермонтове , Державине и др., в совокупности представлявших историю русской литературы.

С середины 1840-х у Б. обострилась чахотка, и с мая по ноябрь 1847 он находился на лечении за границей. Но поездка не принесла облегчения: по возвращению в Петербург Б. умер и был похоронен на Волковском кладбище.

Сочинения:

Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 1—13. М., 1953—1959.

Автор статьи: И. В. Волкова.

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