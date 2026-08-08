БЕЛГРАДСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1739

Подписан 18 сентября по итогам войны России и Австрии против Османской империи (1735—1739) при посредничестве Франции (смотрите Русско-турецкие войны ) .

Но Австрия после ряда поражений 21 августа (1 сентября) пошла на подписание сепаратного мира с Портой. Несмотря на ряд важных побед российской армии, предательство Австрии и обострение отношений со Швецией вынудили пойти на переговоры с турками.

По договору Россия возвратила себе Азов с обязательством не держать военного гарнизона и не строить укреплений, получила право построить крепость на о. Черкасе на Дону. Большая и Малая Кабарда становились нейтральной территорией. России запрещалось держать флот на Азовском и Черном морях, а торговлю следовало вести только на турецких кораблях.

Договор был несоразмерен затратам России на войну и не соответствовал ее геополитическим интересам. Он был аннулирован в 1774 Кючук-Кайнарджийским миром.

Автор статьи: И. В. Волкова.

© Российская Историческая Энциклопедия