БЕЛГРАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944

Наступательная операция войск 3-го Украинского (командующий Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин ) и части сил 2-го Украинского фронтов (командующий Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский ) совместно с частями армии Югославии (командующий Маршал И. Б. Тито ) в Великой Отечественной войне , проведенная с 28 сентября по 20 октября 1944 с целью разгрома группировки немецко-фашистских войск в Югославии и освобождении ее столицы — Белграда.

На фронте от излучины Дуная до болгаро-греческой границы этим войскам, достигшим к 28 сентября юго-западных районов Румынии и пограничной полосы Югославии, противостояли основные силы немецкой групп армий «Ф» под командованием генерал-фельдмаршала М. Вейхса (около 570 тыс. чел., 10 пехотных дивизий, 1 мотодивизия, 1 кавалерий­ская дивизия, 1 бригада, 6 отдельных полков и другие части).

Главный удар наносился из района западнее Видина через Восточно-Сербские горы в общем направлении на Бел­град силами 3-го Украинского фронта во взаимодействии с частью сил 2-го Украинского фронта и подразделениями Народно-освободительной армии Югославии. Вспомогательный удар наносили силы 2-й болгарской армии и 13-го югославского корпуса на нишском и лесковацком направлениях.

В ходе операции к 20 октября 1944 была прорвана оборона противника в Восточно-Сербских горах, окружены и разгромлены основные силы немецкой армейской группы «Сербия». К исходу 20 октября были полностью освобождены Белград и большая часть Сербии. Во время наступления войска овладели крупными опорными пунктами противника — Нишем, Кралево и перерезали коммуникацию Солоники — Белград. Немецкая группа армий «Е» была вынуждена отступить из Югославии не по долине Моравы, а по горным дорогам, неся большие потери от ударов Народно-освободительной армии Югославии (смотрите Народно-освободительная война в Югославии 1941-1945 ).

Полностью территория Югославии была освобождена 15 мая 1945. За мужество и отвагу, проявленные в боях за Белград, Президиум Антифашистского веча народного освобождения Югославии наградил орденами и медалями более 2 тыс. советских солдат и офицеров. 13 воинам было присвоено звание Народного Героя Югославии. Орденами и медалями Советского Союза были награждены 300 бойцов и командиров НОАЮ. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1945 была учреждена медаль «За освобождение Белграда», которой награждено около 70 тыс. чел. 20 наиболее отличившимся частям и соединениям присвоено почетное наименование Белградских (смотрите Советско-югославские отношения в годы Великой Отечественной войны ) .

Автор статьи: Д. В. Суржик.

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