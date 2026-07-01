БЕЛГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ-ДИОРАМА

Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»​ был открыт 4 августа 1987 года.

Основа музея - диорама «Огненная дуга». В основу идейно-художественного замысла диорамы положены события Прохоровского танкового сражения , состоявшегося 12 июля 1943 года.

На цельнотканом полотне размером 1005 кв. м. изображено танковое сражение в районе Прохоровки. Художникам удалось добиться широкого радиуса обзора - 230 градусов, а предметный план площадью свыше 500 кв. м., составляющий с холстом единое целое, специальное освещение и звуковое сопровождение создают впечатление непосредственного присутствия на поле боя. Постоянная экспозиция рассказывает о боях на Курской дуге , освобождении города Белгорода, первом победном салюте. Фондовое собрание музея насчитывает свыше 14000 предметов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. , а также этюды, эскизы к диораме, художественные произведения военно-исторической тематики 2-й половины XX и начала XXI века. В Зале Освобождения Белгорода работает электронная Книга Памяти. Сотрудники музея помогают посетителям найти данные о награждении, боевом пути или месте захоронения участников Великой Отечественной войны. На первом этаже музея можно приобрести полиграфическую продукцию, сувениры.

Иллюстрации:

Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление».