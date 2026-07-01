БЕЛЬГИЙСКО-ГОЛЛАНДСКАЯ ВОЙНА 1831‒1833

Война Голландии против Бельгии , вызванная стремлением голландского короля Вильгельма I ликвидировать результаты Бельгийской революции 1830, приведшей к образованию независимого Бельгийского государства.

Подъем национально-освободительного движения в 1820—1830-х в странах Европы вынудил великие державы отказаться от открытого вмешательства во внутренние дела Бельгии и поддержать стремление бельгийской буржуазии создать независимое монархическое государство.

20 декабря 1830 Лондонская конференция пяти держав (Россия, Англия, Франция, Австрия, Пруссия) упразднила решения Венского конгресса 1814—1815 о создании Нидерландского королевства в составе бельгийской и голландской провинций и признала независимость Бельгии. В июне 1831 на бельгийский трон был посажен родственник английской королевы Леопольд I (1831—1865). Вильгельм I отказался признать все эти решения и 2 августа 1831 начал военные действия против Бельгии.

Голландская армия в сражениях при Хасселте и Лувене разбила бельгийцев. Бельгия вынуждена была обратиться за помощью к участникам Лондонской конференции.

Французская армия, действуя по поручению конференции, к 12 августа 1831 очистила от голландских войск бельгийскую территорию, за исключением Антверпенской крепости, которая была занята французами лишь в январе 1833. Английский и французский флоты блокировали берега Голландии.

21 мая 1833 в Лондоне было подписано соглашение между Францией, Англией и Голландией, положившее конец Б.-г. в. Однако независимость Бельгии была признана Вильгельмом I лишь в 1839.

Автор статьи: Е. А. Доброва.

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