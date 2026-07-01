БЕЛЬГИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (БСП)

Была основана в 1879 в результате слияния Фламандской социалистической партии и Брабантской социалистической партии.

БСП боролась за всеобщее избирательное право , уделяла много внимания пропаганде идей социализма. Высший орган партии — ежегодно созывавшийся съезд, в перерывах между съездами действовал Генеральный совет, находившийся в Генте. БСП имела два печатных органа «De Werker» и «La voix de l’Ouvrier».

В 1881—1883 деятельность БСП заметно ослабла, а ее влияние уменьшилось. В 1884 в связи с активизацией деятельности страдавших от безработицы и кризиса трудящихся БСП поддержала инициативу Брюссельского рабочего союза по объединению всех рабочих организаций Бельгии в единую партию пролетариата. В апреле 1885 в Брюсселе был созван конгресс рабочих организаций, на котором была создана Бельгийская рабочая партия.

Большое значение для пропаганды идей социализма имела публикация «Катехизиса народа» А. Дефюиссо, разошедшегося тиражом 250 тыс. экз. Основное внимание БРП уделяла борьбе за всеобщее избирательное право, а также движению за удовлетворение экономических требований трудящихся. БРП руководила всеобщей политической стачкой 1893. Под таким названием она просуществовала до 1940.

Наиболее крупными деятелями партии были Ж. Вольдерс, С. де Пап, Л. Бертран , К. Гюисманс , Э. Вандервельде, П.-А. Спаак. Перед Первой мировой войной БРП насчитывала около 400 тыс. членов.

Автор статьи: А. С. Намазова.

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