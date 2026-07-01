БЕЛЬГИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830

Буржуазная революция в бельгий­ских провинциях королевства Нидерландов, приведшая к отделению их и созданию независимого государства.

25 августа 1830 под влиянием Июльской революции во Франции началась революция в Брюсселе, которая охватила почти все крупные города и закончилась распадом Нидерландского королевства, одного из компонентов Венской территориальной системы, и к появлению нового государства — королевства Бельгии.

Национальный конгресс 18 ноября единогласно признал независимость Бельгии с сохранением связи между Люксембургом и Германским союзом , 22 ноября высказался за конституционную наследственную монархию , а 25 ноября — объявил об исключении навсегда Оранского дома из числа претендентов на бельгий­ский престол. После длительных обсуждений в Национальном конгрессе и бельгийской прессе различных претендентов на бельгийский трон был приглашен немецкий принц Леопольд Саксен-Кобург-Гота, который с 21 июля 1831 стал основателем и ныне правящей в Бельгии династии.

«Бельгийский вопрос» надолго приковал к себе внимание европейской дипломатии. Судьбу Бельгии в течение года на Лондонской конференции обсуждали представители пяти великих держав: Англии, Франции, России, Австрии и Пруссии. В результате переговоров Бельгия была признана самостоятельным, постоянно нейтральным государством. Этот нейтралитет ей гарантировали пять держав, подписавших протокол.

Нидерландский король признал независимость Бельгии только в 1839.

Б. р. 1830 способствовала бурному развитию капиталистических отношений в стране. Уже в середине ХIХ в. Бельгия заняла одно из первых мест среди промышленно развитых европейских стран и ее по праву называли «маленькой мастерской Европы».

Дополнительная литература:

Pirenne H. Histoire de Belgique. V. 6—7. Bruxelles, 1926—1932;

Demoulin R. Les journées de septembre 1830 à Bruxelles et en province.

Автор статьи: А. С. Намазова.

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