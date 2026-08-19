БЕЛЁВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Русское удельное княжество с центром в городе Белёв; одно из так называемых Верховских княжеств.

Образовалось на рубеже XIV—XV вв. в результате распада Новосильского княжества. В 1407—1490 вместе с другими Верховскими княжествами входило в состав Великого княжества Литовского .

В 1490 перешло в подданство Ивану III , что было юридически закреплено в мирном договоре Ивана III и великого князя Литовского Александра Ягеллончика . Прекратило существование в 1558, после ссылки последнего белёвского князя в Вологду.

Автор статьи: И. Н. Данилевский.

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