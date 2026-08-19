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БЕЛЁВСКОЕ КНЯЖЕСТВО
Русское удельное княжество с центром в городе Белёв; одно из так называемых Верховских княжеств.
Образовалось на рубеже XIV—XV вв. в результате распада Новосильского княжества. В 1407—1490 вместе с другими Верховскими княжествами входило в состав Великого княжества Литовского.
В 1490 перешло в подданство Ивану III, что было юридически закреплено в мирном договоре Ивана III и великого князя Литовского Александра Ягеллончика. Прекратило существование в 1558, после ссылки последнего белёвского князя в Вологду.
Автор статьи: И. Н. Данилевский.
© Российская Историческая Энциклопедия
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