БЕЛЕ Ибрагим Рефет-паша, Рефет-бей

Турецкий военный и государственный деятель, герой освободительной войны и один из отцов-основателей современной Турции .

Выпускник военной академии в Стамбуле (1912). Во время Первой мировой войны служил на Сирийском фронте. В 1918 был назначен командующим жандармерией. Принимал самую активную роль в национально-освободительной борьбе 1919—1922 . В мае 1919 сопровождал Мустафу Кемаля в Самсун. Командовал Третьим армейским корпусом.

Б. входил в состав узкого круга соратников Кемаля — наиболее верных командиров армейских соединений, выработавших и подписавших «Амасийский циркуляр», призывавший начать национально-освободительную войну и объявлявший стамбульское правительство неспособным отстаивать национальные интересы. На Сивасском конгрессе Б. вошел в состав Исполнительного комитета Общества защиты прав. (смотрите Кемалистская революция )

В 1920 Б. был избран депутатом Великого национального собрания (ВНСТ). В первом анкарском правительстве (1920—1921) получил пост министра внутренних дел. В 1920 руководил подавлением восстания в Конье , с ноября 1920 назначен командующий Юго-Западным фронтом (Кютахья — Мерсин).

В августе 1921 занял пост военного министра. Б. не поддерживал выдвинутый Кемалем радикальный план преобразования государства и общества (смотрите Кемалистские реформы ), наряду с другими героями Освободительной войны чувствовал себя незаслуженно обойденным в распределении политических полномочий, что сблизило его с лидерами «генеральской оппозиции».

В ноябре 1921 Б. вошел во «вторую группу» — оппозиционную фракцию ВНСТ, объединившую недовольных растущим влиянием Кемаля. В 1922 Б. вышел в отставку с поста военного министра, однако по-прежнему активно участвовал в политической жизни страны. В октябре 1922 Б. вместе с Исметом (Инёню) и Февзи (Чакмаком) участ­вовал в переговорах о заключении перемирия в Муданье (см. Муданийское перемирие ).

С декабря 1922 по 1923 — губернатор (вали) Восточной Фракии. В ноябре 1924 стал одним из основателей оппозиционной Прогрессивно-республиканской партии, распущенной вскоре после восстания шейха Саида (1925). В 1926 был осужден Судом независимости (чрезвычайным трибуналом) в Измире по сфабрикованному делу об организации покушения на президента, но вскоре оправдан.

1 ноября 1926 сложил депутатские полномочия, а 8 декабря по соб­ственному желанию ушел с военной службы. С тех пор более 10 лет не занимался политикой. Со смертью Ататюрка и приходом к власти Исмета Инёню (1938) многие опальные генералы и участники освободительной войны получили возможность вернуться в политику. На довыборах 1938 Б. стал депутатом ВНСТ от Стамбула и переизбирался в парламент вплоть до 1950.

После 1950 Б. более 10 лет служил спецпредставителем Турции в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам, где Б. прозвали «эль-Паша». С 1909 и до ее закрытия Ататюрком в 1935 состоял членом масонской Большой ложи Турции (Тюркие бююк лоджасы).

Умер Б. от кровоизлияния в мозг и похоронен в Стамбуле. В своем завещании Б. запретил хоронить его останки на Турецком государ­ственном кладбище — национальном кладбище в Анкаре, на котором находятся могилы президентов Турции и высокопоставленных соратников Ататюрка.

Автор статьи: П. В. Шлыков.

© Российская Историческая Энциклопедия