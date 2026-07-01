БЕЛЬЦОНИ Джованни Баттиста (Belzoni)

Итальянский археолог , изобретатель, авантюрист, одна из самых колоритных фигур Нового времени .

В 16(20?) лет покинул дом; изучал механику; готовился стать монахом; был лекарем, солдатом, силачом в цирке. Объездил Европу.

Не сумев продать в Египте свое изобретение (водяной насос?), начал работать (1818) на британ­ского генерального консула в Каире Г. Солта в качестве агента по приобретению древностей. Всего за 4 года пребывания в Египте (1815—1819) Б. трижды совершал путешествия, часто крайне опасные, по всей стране, западным оазисам, Нубии.

Сделал массу открытий: 6 царских гробниц в Долине царей (включая Эйе, Рамсеса I, Сети I); птолемеевский порт Береника на Красном море; раскопал два десятка огромных гранитных статуй богини Сохмет в Карнаке; расчистил от песка вход в пирамиду Хефрена в Гизе (1818) и др.

Способствовал поступлению в музеи Европы (прежде всего Британский музей) ряда выдающихся памятников древнеегипетского искусства (смотрите Египет Древний ; в том числе колоссального бюста Рамсеса II (так называемый молодой Мемнон), алабастрового саркофага Рамсеса III и многих других). Вершины карьеры Б. — публикация его «Narrative…» (1820) и выставка в Лондоне (1821), имевшие огромный успех. Подобно Л. И. Бурк­харду, Б. мечтал найти истоки р. Нигер; умер в Нигерии от тропической болезни (дизентерии?).

Б. надлежит оценивать по меркам его времени (до-шампольоновского). Методы его раскопок и отношение к памятникам, в XX в. прочно определившие его репутацию «грабителя», не слишком отличали его от современников. Вместе с тем Б. нередко ныне именуют «отцом археологии»: он первым осознал необходимость полного копирования надписей и рельефов в цвете; изготовления факсимиле и копий объектов; фиксации точных размеров и планов памятников и др.

Сочинения:

Narrative of the Operations and Recent Discoveries within Pyramids, Temples, Tombs, and Excavations, in Egypt and Nubia. London, 1820.

Автор статьи: В. А. Головина.

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