БЕЛЧЕР ЭДВАРД

Ранние годы

Эдвард родился 27 февраля 1799 г. в шотландском Галифаксе. С ранних лет готовился в карьере морского офицера. С 1812 г. – гардемарин. Поступил на службу в британский Королевский военно-морской флот. С июля 1818 г. – лейтенант.

Полярный исследователь

В 1825 г. Б. было предложено принять участие в экспедиции Ф.У. Бичи, которая должна была исследовать приполярные области Аляски и Канады. Отряд прошел Тихий океан, Берингов пролив, север Северной Америки. В итоге на карте появилось около 1 тыс. км берегов Аляски. Повстречать группу Дж. Франклина в заливе Коцебу не удалось. Дойдя до мыса Барроу, экипаж повернул обратно, прибыв в Англию в октябре 1828 г. Итог плавания – карты, большие коллекции и записи, ставшие основой для книг с иллюстрациями.

Военная карьера и путешествия

Возвратившись на Родину, Б. получил командование кораблем Королевского военно-морского флота. Совершал поездки вдоль северных и западных берегов Африки и в британских водах. С марта 1829 г. – коммандер.

В 1833 – 1839 гг. Б. предпринял кругосветное путешествие на судне «Сульфур». По итогам экспедиции Б. подготовил детальное описание прибережных вод Чили.

В 1841 г. Б. решил направиться в Ост-Индию. Здесь он стал участником Первой опиумной войны. Занимался географическим описанием Гонконга. С мая 1841 г. – капитан.

В 1843 – 1847 гг. Б. предпринял тригонометрические съемки берегов Юго-Восточной Азии на корабле «Самэранг». В дальнейшем назначен капитаном «Мастиффа».

Полярный исследователь

В 1852 г. Б. предложили возглавить правительственную экспедицию, которая должна была разыскать пропавший отряд Дж. Франклина. На пяти кораблях экспедиция прошла мимо Баффиновой земли, достигнув пролива Барроу. Разделившись, поисковики зазимовали на разных участках Канадского Арктического архипелага. Летом Б. организовал изучение доступных островов. Позднее экспедиционный отряд попал в ледяную ловушку. Корабль был брошен, а экспедиция выдвинулась пешком на юг. Единственный уцелевший корабль «Норт-Стар» подобрал участников поисков и отплыл в Англию.

Дальнейшая судьба

По возвращении на Родину Б. был подвергнут суду за оставление кораблей (оправдан). Вмерзший в лед «Resolute» удалось освободить американскому китобойному судну, которое направило его в Нью-Йорк. Дерево корабля пошло на создание стола, который затем стоял в Овальном кабинете Белого дома.

С февраля 1861 г. – контр-адмирал, с апреля 1866 г. – вице-адмирал с выходом в отставку. Уже в отставке Б. в 1872 г. был произведен в адмиралы.

Умер Б. 18 марта 1877 г. в Лондоне.