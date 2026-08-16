БЕЛАЯ РУСЬ

Название различных исторических областей: Северо-Восточной Руси (XII—XVII веков.; западноевропейские источники); Великого княжества Московского (XV—XVI веков.); России (XV—XVII веков.); Новгорода и Холмогор (Дж. Рушелли; середина XVI века); правобережья Днепра , бассейнов Десны и Сейма, к югу от Московии (С. Мюнстер; середина XVI века).

Итальянская «Geografia» (1621) упоминает Б. Р. как владения московского князя, хотя частью ее владел польский король. С XVI в. чаще всего используется для обозначения территории Подвинья и Поднепровья современной Беларуси (впервые в XIII в.).

Считается, что Б. Р. назывались земли, которые временно не платили дань в Орду (по аналогии с белыми землями), либо население которых было преимущественно христианским . И. Н. Данилевский

Автор статьи: И. Н. Данилевский.

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