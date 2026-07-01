БЕЛАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Комплекс социально-экономических и политических преобразований в Иране 60—70-х ХХ века, проводившихся шахом Мохаммедом Резой Пехлев и.

Первоначально реформы имели целью сгладить обострившиеся к началу 1960-х социальные противоречия, особенно в аграрной сфере, где преобладало полуфеодальное помещичье землевладение и сохранялись пережиточные формы внеэкономического принуждения.

26 января 1963 на всенародном референдуме подавляющим большинством голосов (99,93 %) была одобрена «программа шаха», предусматривавшая сокращение помещичьих земель с последующей продажей излишков в кредит малоземельным крестьянам , а также национализацию лесов и пастбищ, продажу акций государственных предприятий, участие рабочих в прибылях предприятий, создание Корпуса просвещения для борьбы с неграмотностью в сельской местности, изменение избирательного закона с предоставлением политических прав женщинам. Позднее в программу были добавлены создание корпусов здравоохранения и благоустройства, судебная и административные реформы, национализация водных источников и другие нововведения.

Против реформ активно выступили крупные землевладельцы, а также некоторые авторитетные шиитские богословы, организовавшие антиправительственные демонстрации учащихся медресе . Власти подавили эти выступления судебно-полицейскими репрессиями. Одновременно вынуждена была перейти на нелегальное положение демократическая оппозиции, парламент (меджлис) стал по существу декоративным органом. Режим превратился в автократическую диктатуру . Опираясь на разветвленный репрессивный аппарат и контролируя основные СМИ, власть приступила к осуществлению широкой программы модернизации, вскоре официально названной «белой (т. е. бескровной) революцией шаха и народа». Шах заявил о намерении покончить с феодализмом в стране в течение ближайших 30 лет.

Реформы способ­ствовали быстрому росту экономики Ирана. За первое пореформенное десятилетие ВВП вырос в 3,6 раза, за 2 последующих года — еще почти в 2,5 раза. Были созданы новые отрасли промышленности (черная и цветная металлургия, машиностроение, включая судо- и самолетостроение, химическая, газовая и алюминиевая промышленность), заложены основы ядерной энергетики. Основная часть вновь созданной индустрии была сосредоточена в значительно расширившимся госсекторе экономики.

В начале 1970-х рост промышленной продукции достигал 20 % в год, производства энергии на государ­ственных электростанциях — 30 % в год. Развивалась инфраструктура и система коммуникаций, строились новые дороги, аэродромы, расширялось портовое хозяйство. Большин­ство новых производств создавалось при техническом содействии западных стран, а также СССР . Из аграрной страны Иран превращался в индустриально-аграрную. При этом темпы роста сельского хозяйства были примерно в три раза ниже темпов роста промышленности.

С 1973 по 1977 доля сельского хозяйства в ВНП страны сократилась с 18 % до 8 %. При существенном росте населения (с 20 млн в 1956 до 34 млн в 1976) и сокращении числа занятых в с. х. (с 57 % до 34 % за тот же период), а также росте потребления в стране возник дефицит продовольствия, который приходилось восполнять за счет импорта.

Важнейшим финансовым ресурсом реформ были доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов. В результате повышения после 1973 мировых цен на нефть более чем в 4 раза, к 1975 доходы казны увеличились по сравнению с 1972 почти в 10 раз и к 1977 достигли 23 млрд долл. США, что составляло около 40 % ВНП Ирана, почти 80 % доходов бюджета и до 90 % поступлений иностранной валюты.

В 1972—1977 Иран получил от экспорта нефти почти 90 млрд долл. США. Сумма иностранных инвестиций (главным образом из США, ФРГ и других западных стран) в экономику с 1961 по 1975 выросла более чем в 20 раз.

Наряду с крупными народнохозяй­ственными проектами власти финансировали некоторые социальные программы, что давало возможность сдерживать недовольство малоимущих слоев населения, в частности крестьян, большими массами переселявшихся в города в поисках работы. Было введено бесплатное 8-летнее образование и бесплатная раздача школьникам молока, правительство субсидировало поддержание устойчивых цен на продовольствие. Расширялась система просвещения и здравоохранения, повышалась заработная плата рабочих и служащих.

Бюджетная политика правящего режима отличалась крайним волюнтаризмом, что приводило к существенным диспропорциям в определении приоритетов развития. Неоправданно росли ассигнования на оборонные нужды, закупки новейших вооружений главным образом в США.

С конца 1960-х, несмотря на отсутствие внешних угроз, расходы на военные цели выросли более чем в 20 раз, а в отдельные годы составляли до 25 % ВНП и 30 % государственного бюджета. Армия оснащалась новейшими видами вооружений, не располагая квалифицированным персоналом для управления ими, что влекло за собой необходимость привлечения большого числа военных советников, в основном из США. В 1978 их было около 40 тыс. Реформы сопровождались резким усилением социального и имущественного расслоения.

Львиную долю растущих доходов государства присваивали правящая династия, верхние слои бюрократии и тесно связанные с ними крупные предприниматели. Происходило тесное сращивание власти с собственностью. Члены многочисленного семейства Пехлеви имели пакеты акций в 17 банках и страховых компаниях, 25 металлургических предприятиях, 8 горнорудных компаниях, 10 компаниях по производству стройматериалов, 45 строительных фирмах, 53 предприятиях пищевой промышленности, 26 торговых заведениях и почти во всех крупных отелях страны. Крупные частные предприятия паразитировали на правительственных льготах и превращались в придаток международных корпораций.

В середине 1970-х резко вырос дефицит платежного баланса. Инфляция, достигшая 20—39 % в год, урезала реальные доходы большинства населения страны до уровня ниже прожиточного минимума. Все это усугублялось необузданной коррупцией во всех звеньях госаппарата, отсутствием демократических свобод, полицейским произволом, засильем службы госбезопасности САВАК. Ширилось недовольство прозападной внешней политикой шаха.

В 1976 Иран вынужден был прибегнуть к внешним заимствованиям. Правительство объявило режим жесткой экономии. В 1977 темпы роста ВНП упали до 3,2 %. Усилился отток капитала за рубеж. Социальная поддержка режима стремительно сокращалась, поднимала голову разнообразная оппозиция — от леворадикальной до религиозной. Назревал системный социально-политический кризис. Пытаясь предотвратить его, режим принял курс на постепенную «либерализацию» (допущение ограниченной свободы слова и деятельности некоторых оппозиционных организаций, гласности судов, прекращение применения пыток, освобождение политзаключенных и т. п.), но это только стимулировало антиправительственные силы.

В последние месяцы 1978 в стране развернулось широкое демократическое движение и стала складываться революционная ситуация. В январе 1979 массовыми выступлениям началась антимонархическая революция, ныне официально именуемая в Иране Исламской революцией .

Дополнительная литература:

Афрасиаби. Иран ва Тарих. Техран, 1364 (1985);

Агаев С. Л. Иран между прошлым и будущим. М., 1987;

Алиев. С.М. История Ирана. ХХ век. М., 2004;

Иванов. M. C. Иран сегодня. М. 1969.

Автор статьи: В. Н.Зайцев.

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