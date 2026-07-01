БЕЛАЯ ОРДА

Правое (западное) крыло улуса Джучи .

Название связано с традицией цветового обозначения частей света у кочевников (юг символизировал красный цвет, север — черный, запад — белый, восток — синий или голубой). Деление улуса Джучи на «крылья» относится ко времени хана Батыя (Бату) .

Левое (восточное) крыло отошло к старшему сыну Джучи — Орде, а правое — Батыю. Граница между крыльями проходила по Иртышу и Чулыму и соответствовала этнической границе между гузами и половцами-кыпчаками. Б. О. включала все земли к западу от этой границы — до Дуная.

В поздней русской традиции Б. О. принято называть Золотой Ордой.

Вопреки традиции, согласно которой правитель западного крыла считался младшим по отношению к правителю восточного, хан Кок-Орды (левого, восточного крыла) политически подчинялся (возможно, номинально) хану Б. О. В свою очередь при ханах Тохте и Ногае Б. О. делилась на западное и восточное крылья, граница между которыми проходила в районе Дона.

Полагают, что в конце XIII в. западное крыло также делилось на крылья. В то же время Б. О. делилась на административно-территориальные единицы-улусы: 1) к западу от Днестра (управлялся Ногаем и его потомками); 2) к западу от Днепра; 3) вдоль левобережья Днепра; 4) к западу от правого берега Дона; 5) Крым; 6) степное междуречье Дона и Волги; 7) северокавказские степи; 8) левобережье Волги (владение Батыя); 9) вдоль правого берега Яика; 10) вдоль левого берега Яика; 11) Хорезм; 12) Северный Казахстан и Западная Сибирь.

Границы улусов не претерпевали изменений, но сами они не были наследственными владениями: их правителей назначал хан. Собственными владениями хана Б. О. были поволжские степи.

В начале 80-х XIV в. хану Кок-Орды Тохтамышу удалось объединить оба крыла в одно государство, которое в XV в. распалось на ряд самостоятельных ханств: Сибирское (1428), Узбекское (1428), Ногайскую орду (1440), Казанское (1438), Крымское (1448), Казахское (1465), отделившихся от Большой Орды.

Автор статьи: И. Н. Данилевский.

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