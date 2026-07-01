БЕЛАЯ ГОРА (Bilа Hora)

Возвышенность возле Праги (Чехия), на которой в Тридцатилетнюю войну 1618—1648 произошло 8 ноября 1620 сражение между армией Католической лиги 1609 под командованием графа Бюкуа (около 25 тысяч человек, 12 орудий) и армией Протестантской унии под командованием герцога Ангальтского (23 тысяч человек, 10 орудий).

Протестантские войска, закрывавшие католикам дорогу на Прагу, заняли хорошо защищенную позицию на Б. г. В соответствии с новейшей, голландской, тактикой они были по­строены побатальонно в три неглубокие линии, что позволило создать наибольшую плотность огня. Однако такая тактика требовала хорошего взаимодействия частей и высокой выучки солдат и офицеров, чего не было в армии унии.

Католическая армия была построена на испанский манер в плотные колонны (терции). Правым флангом командовал сам Бюкуа, левым — И. Ц. Тилли. После короткой артподготовки терции католиков двинулись вверх по склону Б. г. Ружейный огонь протестантов оказался неэффективен, а в рукопашном бою массивные терции имели преимущество перед разрозненными батальонами.

Протестантские войска были опрокинуты лобовой атакой и, потеряв до 5 тыс. убитыми и пленными, бежали в беспорядке.

Католиче­ская армия, потерявшая всего 800 чел., после сражения при Б. г. беспрепят­ственно вступила в Прагу.

Автор статьи: А. В. Чудинов.

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