БЕЛАЛЬКАСАР Себастьян де

Испанский конкистадор .

Родился в семье Мойяно. Время прибытия в Новый Свет неизвестно. В 1514 отправился в Дарьен в составе экспедиции Педрариаса де Авила, присутствовал при основании г. Панама (1519). Участвовал в завоевании Никарагуа (1524), стал алькальдом г. Леон. Присоединился к экспедиции Ф. Писарро , участвовал в сражении при Кахамарке, совершил поход в Пьюру.

Активный участник покорения провинции Кито (совр. Эквадор), где оттеснил своих соперников — Д. де Альмагро и П. де Альварадо .

Обследовал область Пасто, долины р. Каука и р. Магдалена. Основал города Сан-Франсиско де Кито (1534), Гуайякиль (1535), Кали (1536), Попаян (1537) и др. поселения. В результате перехода через горы попал в район Боготы, где заключил договор с конкистадором Г. Хименесом де Кесада о совместном покорении чибча-муисков. После завершения кампании пытался единовластно закрепиться в регионе (смотрите Испанская колониальная империя ).

Посетил Испанию, где в 1540 получил капитуляцию. С 1541 аделантадо и губернатор провинции Попаян, занимавшей богатейшие области. Из-за конфликта, завершившегося смертью губернатора Х. Робледо, был осужден. Поехал в Испанию, чтобы оправдаться, но по пути скончался.

Считался одним из наиболее жестоких конкистадоров. Статуя Б. установлена в г. Кали.

Автор статьи: Е. Ю. Лыкова.

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