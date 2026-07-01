БЕЛА IV

Король Венгрии и Хорватии (с 1235), герцог Штирии (1254—1258).

Его правление пришлось на начало переломного периода венгерской истории, в ходе которого венгерская государственность, духовная и культурная жизнь претерпели фундаментальные изменения, часть которых стала результатом его собственных инициатив. Старший сын короля Андрея (Андраша) II и его первой жены Гертруды из рода Меранийских герцогов.

Еще до рождения Белы папа Иннокентий III потребовал от венгерской аристократии и церковных иерархов подтвердить присягой согласие признать его наследником отца. В 1213, возможно, на его глазах, его мать, оказывавшая большое влияние на короля, была убита группой заговорщиков.

К 1222 относится открытый конфликт между Б. и Андреем, связанный с намерением последнего расторгнуть незадолго до того заключенный по его же инициативе брак Б. с дочерью Никейского императора Феодора I Ласкариса, Марией. Против развода выступил и папа Гонорий III, и Б., отказавшийся поддержать отца, предпочел скрыться в Австрии.

После примирения стал князем отданных ему в управление Далмации и Хорватии, Б. первым делом конфисковал здешние владения сторонников отца. Позже (1226) отец доверил ему управление Трансильванией, где он поддерживал миссионерскую деятельность доминиканцев у куманов ( половцев ), обитавших на западном берегу Днестра.

В конце 1220-х — начале 1230-х вел себя как полноценный соправитель отца и пытался инициировать конфискации дарений, сделанных Андреем в предыдущие годы; участвовал в военных походах в Галицкое княжество и Австрию. После смерти отца Б., не сталкиваясь с оппозицией, в отличие от подавляющего большинства предшественников, занял престол и был коронован в Эстергоме в октябре 1235. Одним из первых его действий стало обвинение в прелюбодеянии молодой мачехи Беатрис, вынужденной искать убежища за пределами Венгрии.

Главной задачей Б. считал укрепление авторитета королевской власти, значительно пошатнувшегося в годы правления его отца, что проявилось в массовых арестах и изгнаниях приближенных Андрея и конфискации их имущества. Эффектным символическим актом было сожжение скамей, предназначенных для членов королевского совета, что должно было заставить представителей аристократических семей стоять в присутствии короля.

Б. стремился сократить полномочия аристократических собраний и снизить влияние отдельных семей, с этой целью он провел ревизию королевских укреплений и земель, частично конфисковав имущество, ранее переданное в руки магнатов. Формально эти акции укрепляли власть короля и способ­ствовали политической стабилизации внутри страны, однако, видимо, их излишняя жесткость породила острый внутренний конфликт между королем и социальной элитой, который проявился в годы монгольского нашествия и привел к глубокому кризису.

Начальные годы правления Б. были ознаменованы попытками отыскать пропавшие венгерские племена, отколовшиеся от осевших в Паннонии соплеменников, миф о которых сложился не позднее конца Х в., однако был актуализирован лишь два столетия спустя.

Доминиканские миссионеры, работавшие среди куманов, отправились на поиски утраченных племен и обнаружили их в среднем течении Волги, о чем в своем сообщении королю рассказал один из братьев Юлиан. В этом донесении говорилось также об опасности готовящегося монголами военного похода на запад (1235—1239). Первым следствием монгольского похода стало масштабное переселение половцев (1237), взаимоотношения с которыми стали серьезной проблемой для королевства в следующие годы. Б. позволил куманам, бежавшим от монголов, расселиться на восточной границе Венгрии, рассчитывая на их помощь в защите границ королевства. Однако столкновение культуры кочевников и оседлого населения привело к нарастанию внутреннего напряжения: местные жители обвиняли пришельцев во всевозможных злодеяниях, а короля — в попустительстве.

Весной 1241 войска монголов с двух сторон — с севера (со стороны Польши) и с юга (перейдя Карпаты) — пересекли границы королевства. Основные силы во главе с Батыем прорвали пограничные укрепления и начали вторжение в глубь венгерской территории. Жители Пешта, где Б. сконцентрировал свои войска, в преддверии решающего сражения подняли мятеж, обвинив куманов в измене, и убили их предводителя. Те в свою очередь, разорив округу, покинули короля. Войско Б. было разбито в апреле 1241 в сражении на р. Шайо, после чего король вынужден был бежать в Братиславу, а затем искать помощи у австрийского герцога Фридриха II (последний обманул короля, принудив отдать три пограничных графства и значительную часть вывезенной казны).

Позже, скрываясь в Загребе, Б. обратился за помощью к императору Фридриху II и папе Григорию IX , однако так ее и не дождался. Монголы разорили территории к западу от Дуная, а зимой перешли реку, и Б. вынужден был искать укрытия в далматинских портах, готовый в любой момент сесть на поджидавший его корабль. Однако разорив венгерские и хорватские земли и так и не схватив их правителя, монголы покинули территорию королевства (1242), видимо, не рискуя задерживаться столь далеко от своих основных центров.

Еще один монгольский набег состоялся только в 1285 и был несопоставимо менее масштабным, чем поход 1241—1242. Монголы нанесли серьезный ущерб венгерской и хорватской территории: последствия их вторжения описывались современниками как катастрофа, а современные историки считают сражение на Шайо крупнейшим разгромом венгров вплоть до поражения 1526.

В результате Б. вынужден был радикально пересмотреть свою политику в венгерских землях. Главной его задачей стало строительство надежных укрепленных центров, каковыми к началу этой реформы могли считаться лишь немногие крупные монастыри и крупные политические и церковные центры, такие как Эстергом. Отказавшись от правила, что строительство укреплений является исключительно королевской прерогативой, и приняв за образец европейский тип каменного замка, Б. начинает поощрять инициативу отдельных магнатов и городов. Он раздает земельные владения своим сторонникам с обязательством строить в них укрепления за счет получаемых доходов.

К концу жизни Б. в Венгрии было возведено более сотни хорошо укрепленных каменных крепостей. На города возлагается обязанность возводить городские оборонительные сооружения. Важным элементом оборонительной программы было создание эффективной и дееспособной армии. Б. следовал европейскому примеру формирования отрядов хорошо обученных и вооруженных рыцарей, служба которых обеспечивалась земельными пожалованиями.

Кроме того он добился возвращения куманов, помощь которых была необходима на случай повторного нашествия кочевников, закрепив союз браком старшего сына с дочерью одного из их предводителей. Вскоре после 1242 Б. возобновил активную внешнюю экспансию в направлениях, традиционных для венгерских правителей.

В 1240—1450-х он добился значительного расширения своего влияния на Балканах (Босния и Болгария); вмешивался в борьбу претендентов на Галицкое княжество; продолжил соперничество с Венецией за спорные территории в Далмации; добился от Австрии возвращения ранее отданных приграничных территорий.

После смерти в битве с венграми австрийского герцога Фридриха (1245), с которой пресеклась династия Бабенбергов, главные усилия Б. были сосредоточены на борьбе за австрийское наследство (герцогства Австрия и Штирия). В ней главным соперником Б. выступил Отакар II, наследник престола и позже — чешский король (с 1253), женатый на сестре Фридриха. Серия их столкновений завершилась соглашением о разделе владений Бабенбергов, по которому Штирия переходила венгерскому королю (1254). Однако уже в 1260 он вынужден был отказаться от нее в пользу Отакара, права которого поддерживало местное население.

С конца 1250-х Б. оказался втянут в серьезный конфликт с сыном Стефаном (Иштваном), который требовал передать ему власть над Трансильванией (1258) и компенсировать утрату Штирии другими территориями. В ситуации открытого мятежа Б. вынужден был согласиться на раздел власти с сыном, признав его «младшим королем» и передав в управление земли восточнее Дуная, однако вооруженные столкновения продолжались еще четыре года.

В последние годы правления Б. Стефан играл главную роль в определении внешнеполитических задач королевства. В исторической перспективе заключение им брачных союзов его детей с представителями неаполитанской и сицилийской ветвей Анжуйской династии предопределило смену династии и на венгерском престоле.

Автор статьи: М. Ю. Парамонова.

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