БЕЛА III

Король Венгрии (с 1172), один из самых прославленных представителей династии Арпадов .

Был вторым сыном короля Гезы II и киевской княжны Ефросинии. Еще в 1161 отец передал ему в управление Далмацию и Хорватию, что год спустя подтвердил и его вступивший на престол брат Стефан (Иштван) III.

В 1164 по соглашению между Мануилом I Комнином и Стефаном, завершившему конфликт двух правителей, и в ответ на признание Стефана законным королем Б. был отправлен ко двору византийского императора, где и получил соответствующее воспитание. Мануил, видимо, намеревался сделать его своим преемником, о чем свидетельствует подготовка брака Б. и дочери императора, присвоение ему титула деспота и официальное объявление наследником (Б. при этом получил имя Алексей).

В историографии высказывалось предположение о наличии у Мануила Комнина далеко идущих планов объединения Византии и Венгрии под властью одного правителя.

Однако перспективы Б. занять византийский престол сошли на нет после рождения у Мануила собственного сына (1169), вследствие чего венгерский князь не только лишился титула деспота и статуса наследника, но и надежд на брак с византийской прин­цессой. Видимо, присутствие Б. при византийском дворе давало императору реальные основания для притязаний на Далмацию, борьба за которую с венгерским королем продолжалась с переменным успехом до 1167, когда в качестве наследства Б. она была включена в состав империи.

После смерти брата в 1172 Б., его законный наследник, столкнулся с сопротивлением части венгерской знати, возглавленной его собственной матерью, поддерживавшей младшего сына Гезу, и архиепископом Эстергома Лукой. Последний опасался, что новый король создаст благоприятные условия для проникновения византийской Церкви в Венгрию, и, воспользовавшись формальным предлогом, обвинил Б. в симонии. Лука отказался провести обряд коронации , и его по разрешению римского папы провел архиепископ Калочи. Поддер­жку Б. оказал Мануил Комнин, по­требовав от него взамен обещание не нарушать мир с Византией, которому венгерский король оставался верен до смерти императора (1180).

В борьбе с братом-соперником Гезой Б. столкнулся с австрийским герцогом Генрихом II Язомирготтом и должен был опираться на альянс с чешским князем Собеславом II, который и помог ему захватить мятежного брата.

Военное сотрудничество венгерского и чешского правителей продолжалось несколько лет и позволило отразить военные походы Генриха в их владения. В 1180-х Б. провел ряд успешных походов в византийские земли, добившись возвращения уступленных ранее Далмации и Срема. Однако к концу этого десятилетия вновь вернулся к стратегии мирной дипломатии , отдав дочь в жены императору Исааку Ангелу, которому впослед­ствии помогал в борьбе с сербским князем Стефаном Неманей (1191).

Одновременно Б. расширял связи с западноевропейскими правителями: его второй женой стала сестра французского короля Филиппа II (1186); были налажены отношения с Фридрихом I Барбароссой , которого Б. в 1189, во время передвижения крестоносного войска императора через его владения, торжественно принимал в новом королевском замке в Эстергоме.

Позже Б. выступил посредником при решении споров двух императоров — Фридриха I и Исаака Ангела.

Период правления Б. отмечен широким проникновением византийской и западноевропейской придворной культуры в повседневный обиход политической и социальной элиты Венгрии. При нем значительно увеличилось число венгров, учившихся в Европе, увеличился приток в Венгрию обученных мастеров и клириков. Кроме того, широкие масштабы приобрела колонизация венгерских земель городским и сельским населением из Брабанта и Германии.

Главным новшеством стало учреждение Королевской канцелярии, призванной фиксировать в письменной форме распоряжения и постановления правителя, что при преемниках Б. дало толчок к переводу государственного управления и администрирования на язык письменной культуры.

Автор статьи: М. Ю. Парамонова.

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