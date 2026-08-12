БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙ Александр

Российский военный деятель, князь.

Родом из кабардинских князей, родовое имя — Девлет-Кизден-Мурза. В детстве принял православие и сменил имя.

В 1707 Петр I отправил его в Голландию для изучения навигации. В 1714 Б.-Ч. пытался привести к присяге на верность России Большую Кабарду, но потерпел неудачу. По поручению Петра I занимался исследованиями Средней Азии. Весной 1715 с флотилией в 30 судов он разведал восточное побережье Каспийского моря . Осенью 1716 основал на этом побережье три крепости, в том числе Красноводск.

Летом 1717 в чине капитана лейб-гвардии Преображенского полка отправился в поход в Хиву, чтобы договориться с хивинским ханом о принятии им россий­ского подданства и узнать, нет ли там месторождений золота. В Хиве Б.-Ч. был вероломно убит. На неудачу экспедиции, возможно, повлияло душевное расстройство князя. Его потрясло известие о смерти жены и двоих детей, утонувших в Волге.

Автор статьи: И. Б. Орлов.

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