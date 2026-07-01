БЕККАРИА Чезаре

Итальянский философ и юрист.

Старший сын в обедневшей, но очень знатной семье. Участвуя в 1760-х в просветительском кружке в Милане, познакомился с произведениями Ш. Монтескье , К. Гельвеция и других философов Просвещения .

Широкую славу Б. принесла брошюра «О преступлениях и наказаниях» (1764). Содержавшиеся в ней «Введение» и «Обращение к читателю» стали своего рода программой европейского Просвещения в сфере юриспруденции, отвергая традиции средневекового права и призывая к гуманизации законодательства . Б. исследовал само право наказывать, трактуя проблему в духе идей Ж. Ж. Руссо (гл. II); неясность формулировок в законах и необходимость разработки для них общего критерия (гл. V); соответствие наказания преступлению (гл. VI и VII). Особенно сильное впечатление на современников произвело требование публичности процесса, обеспечения прав и гарантий обвиняемого (гл. XIII, XIV и XV). Однако широкий международный резонанс работа Б. вызвала прежде всего из-за категорического осуждения пыток (автор творчески развил воззрения Монтескьё на этот счет) и смертной казни.

Книгу Б. приветствовали в печати братья Верри и Д. Дидро . В 1766 Вольтер опубликовал весьма благожелательный комментарий к сочинению, тогда как католическая цензура, напротив, поместила книгу Б. в Индекс запрещенных книг за утверждение о различии между грехом и преступлением.

В том же году Б. совершил триумфальную поездку в Париж, после которой, однако, начал все больше тяготиться общественной деятельностью, предпочитая уединение.

Екатерина II при составлении той части своего «Наказа» (1766), что касалась реформы уголовного законодательства, руководствовалась идеями Б., будучи знакома с ними по переводу его книги на русский М. Щербатовым.

В 1766 он был приглашен в Россию для участия в реформе законодательства. Э. Морелле и Ж. Л. Д’Аламбер отсоветовали ему ехать, а в 1767 граф В. А. Кауниц формально запретил Б. покидать Ломбардию. В 1764—1766 Б. сотрудничал с самым известным изданием итальянского Просвещения — журналом «Кафе», опубликовал в нем ряд работ по экономике, эстетике и др.

В 1769—1771 он преподавал экономику в Милане, с 1771 был членом Верховного экономического совета. Последующая карьера чиновника высшего ранга отдалила Б. от братьев Верри и других деятелей Просвещения.

Опубликованные им в 1770-х сочинения значительно уступали его главной работе по оригинальности мысли и полемическому задору и не получили столь же широкого общественного отклика. Главный труд Б. был переведен на многие европейские языки. В конце 1765 Морелле выпустил его в Париже на французском. Первое английское издание вышло в 1767; американское — в 1773. В 1770 появился шведский перевод, в 1772 — польский.

Под влиянием идей Б. в ряде государств были отменены смертная казнь (в Тоскане — в 1786; в Пруссии — в 1787) и пытки (в Швеции — в 1772; в Польше — в 1776).

Сочинения:

Opere. Firenze, 1958. T. 1—2;

Dei delitti e delle pene / A cura di F. Venturi. Torino, 1965.

Автор статьи: И. Е. Андронов.

© Российская Историческая Энциклопедия